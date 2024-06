Účasť vo francúzskych parlamentných voľbách prudko stúpla

Paríž 30. júna (TASR) - Volebná účasť v prvom kole nedeľňajších predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku bola podľa tamojšieho ministerstva vnútra o 17.00 h na úrovni 59,4 percenta, čo je približne o 20 percentuálnych bodov viac ako v rovnakej fáze predchádzajúcich volieb v roku 2022. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Podľa prognóz viacerých prieskumných spoločností by to po zatvorení volebných miestností o 20.00 h znamenalo konečnú účasť 67,5 až 69,7 percenta. Konečná volebná účasť v roku 2022 bola 47,5 percenta.



Prezident Emmanuel Macron vypísal predčasné voľby po tom, ako krajne pravicová strana Národné združenie (RN) začiatkom júna porazila jeho centristické sily vo voľbách do Európskeho parlamentu. Hrozí však, že sa tento hazard nevydarí a Macronova aliancia sa podľa prieskumov verejnej mienky umiestni až na treťom mieste za RN a ľavicovým Novým ľudovým frontom (NFP).



Podľa väčšiny prieskumov je RN na najlepšej ceste získať najväčší počet kresiel v Národnom zhromaždení - dolnej komore parlamentu - po druhom kole volieb, ktoré sa bude konať 7. júla, hoci nie je jasné, či získa absolútnu väčšinu. Konečné prieskumy verejnej mienky dávali RN 35 až 37 percent hlasov, zatiaľ čo NFP by získal 27 až 29 percent a Macronov tábor 20 až 21 percent.



Tieto voľby by mohli priniesť prvú krajne pravicovú vládu vo Francúzsku od druhej svetovej vojny, čo by znamenalo potenciálnu zmenu v srdci EÚ, všíma si tlačová agentúra Reuters. RN, euroskeptická a protiimigračná strana, bola dlho "vyvrheľom", ale teraz je bližšie k moci ako kedykoľvek predtým.



Marine Le Penová, predsedníčka RN do roku 2022, sa snažila "detoxikovať" svoju stranu známu rasizmom a antisemitizmom, čo sa jej podarilo na pozadí hnevu voličov na Macrona a vysoké životné náklady, ako aj na pozadí narastajúcich obáv z imigrácie.



Vzhľadom na francúzsky volebný systém je ťažké odhadnúť presné rozdelenie kresiel v 577-člennom Národnom zhromaždení, a konečný výsledok bude známy až po skončení druhého kola. V krajine je viac než 49 miliónov registrovaných voličov. Počiatočné výsledky budú známe už krátko po zatvorení volebných miestností.