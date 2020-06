Účasť voličov na prezidentských voľbách v Poľsku je vysoká

Varšava 28. júna (TASR) - Účasť na prezidentských voľbách, ktoré sa v nedeľu konajú v Poľsku, je vysoká - do poludnia odvolilo vyše 24 percent voličov, čo je takmer o 10 percentuálnych bodov viac ako zodpovedajúca hodnota z volieb v roku 2015.



Ak by tento trend pokračoval počas celého dňa, Poľsko by mohlo zaznamenať najvyššiu volebnú účasť od návratu krajiny k demokracii, uviedli v nedeľu predstavitelia ústrednej volebnej komisie na tlačovej konferencii vo Varšave. Informovala o tom agentúra DPA.



Hygienické a sanitárne opatrenie prijaté v súvislosti s epidémiou koronavírusu, ktorej ohniská sú aj v Poľsku, spôsobili, že pred volebnými miestnosťami a okrskami - najmä v mestách - sa vytvárajú rady čakajúcich voličov.



Počet ľudí nachádzajúcich sa naraz vo volebnej miestnosti je obmedzený. Voliči sú povinní dodržiavať medzi sebou dvojmetrovú vzdialenosť a mať prekryté ústa i tvár. Rúško si smú sňať v okamihu, keď volebná komisia overuje ich identitu. Voličom sa odporúčalo, aby si do volebnej miestnosti priniesli vlastné pero a pri vstupe do volebných miestností použili dezinfekčný prostriedok.



Volebné miestnosti zatvoria o 21.00 h SELČ, keď budú zverejnené aj tzv. exit polls.



Voľby hlavy štátu sú vnímané ako plebiscit o vládnucej konzervatívnej strane Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá je v Poľsku pri moci od roku 2015.



Ak by voľby vyhral úradujúci prezident Andrzej Duda, PiS by si upevnila pozície najmenej do roku 2023, keď budú najbližšie parlamentné voľby, konštatovala DPA.



Duda je síce považovaný za favorita volieb, ale liberálny varšavský primátor Rafal Trzaskowski je preňho veľkou výzvou. Trzaskowski ohlásil svoju kandidatúru až v druhej polovici mája a jeho nástup v prieskumoch bol raketový a podpora potenciálnych voličov ohromujúca - veľmi rýchlo sa totiž v prieskumoch dostal na druhé miesto, za Dudu.



Prezidentské voľby v Poľsku boli pôvodne naplánované na 10. mája. Hlasovanie však bolo odložené kvôli politických šarvátkam o tom, či, ako a kedy uskutočniť voľby počas pandémie vyvolanej koronavírusom nového typu.



V dôsledku prepuknutia epidémie sa Poľsko nakoniec rozhodlo umožniť občanom, aby sa rozhodli, či chcú hlasovať osobne alebo poštou.



Pre poštové hlasovanie sa napokon rozhodlo takmer 192.000 z celkovo viac ako 30 miliónov oprávnených voličov. Ďalších 380.000 Poliakov volilo poštou zo zahraničia.