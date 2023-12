Účastníci COP28 sa dohodli na odklone od fosílnych palív

Dubaj 13. decembra (TASR) - Účastníci konferencie OSN o zmene klímy v Dubaji (COP28) sa v stredu dohodli na odklone od fosílnych palív, ktoré spôsobujú zohrievanie planéty. Je to po prvý raz, čo medzinárodné spoločenstvo na klimatickom summite vyslovilo takúto požiadavku. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Text dohody zverejnili v stredu ráno. Tento 21-stranový dokument krajiny žiada, aby sa v rámci svojich systémov na produkciu energie odkláňali od fosílnych palív. Predseda COP28 Sultán Ahmad al-Džábir dohodu označil za historický balík a akčný plán naplniť cieľ o obmedzení nárastu globálnej teploty do 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Tento cieľ vyplýva z klimatickej dohody z Paríža z roku 2015.



Viac než 100 účastníckych krajín summitu predtým podporilo hlbší návrh dohody, ktorý žiadal postupné vyradenie týchto palív. Názory účastníkov rokovaní sa však pri tejto formulácii rozchádzali. Niektoré štáty žiadali postupné vyradenie fosílnych palív, zatiaľ čo ďalšie hľadali spôsoby, ako pokračovať vo využívaní ropy, zemného plynu a uhlia.



Záverečné vyhlásenie summitu žiada len odklon od fosílnych palív v procese výroby energie náležitým a organizovaným spôsobom. Ponecháva využívanie zemného plynu ako zdroja energie a používanie technológii na zachytávanie a skladovanie emisií CO2. Takisto obsahuje cieľ strojnásobiť do roku 2030 objem energie z obnoviteľných zdrojov a zdvojnásobiť energetickú účinnosť.



Skupina malých ostrovných štátov vo svojom vyhlásení uviedla, že text dohody neprináša zmenu a sú v ňom medzery, ktoré vyvolávajú u týchto krajín znepokojenie. "Potrebujeme globálne znamenie na riešenie fosílnych palív," uviedli.