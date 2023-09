Účastníci festivalu Burning Man sa po dažďoch začali vracať domov

Los Angeles 5. septembra (TASR) — Desaťtisíce návštevníkov alternatívneho festivalu Burning Man (Horiaci muž), ktorí po silných dažďoch uviazli v púšti v americkom štáte Nevada, začali v pondelok popoludní miestneho času odchádzať. Informovala o tom agentúra AP.



Pre rozbahnený terén bol prístup na miesto konania podujatia od piatkového večera dočasne uzavretý. Blatisté cesty odvtedy podľa organizátorov dostatočne vyschli na to, aby návštevníci mohli začať opúšťať improvizované mestečko Black Rock City tvorené stanmi a mobilnými domami.



Hlavná prístupová cesta bola uvoľnená okolo 14.00 h miestneho času (23.00 h SELČ). Organizátori napriek tomu vyzvali návštevníkov, aby odložili svoj odchod na utorok a zabránili tak vytvoreniu kolón. V pondelok popoludní bolo v oblasti ešte okolo 64.000 ľudí.



K uzatvoreniu ciest prišlo krátko pred vyvrcholením festivalu v podobe zapálenia nadrozmernej drevenej sochy muža a drevenej chrámovej konštrukcie. Zapálenie sochy bolo presunuté zo soboty na pondelňajší večer, drevený chrám má byť zapálený v utorok večer.



Tradíciu festivalu založil umelec Larry Harvey, ktorý na letný slnovrat v roku 1986 po tom, čo ho opustila priateľka, spálil na pláži Baker Beach v San Franciscu veľkú drevenú sochu muža so psom ako symbolickú bodku za svojím minulým životom. Tento happening prilákal množstvo divákov a opakoval sa aj nasledujúce roky.



V roku 1990 sa po zákaze pálenia sochy a vzhľadom na stúpajúci počet divákov rozhodlo o premiestnení rituálu do neobývanej oblasti na dne vyschnutého jazera v severnej Nevade. Tiež sa zmenil jeho termín, aby sa využilo celoštátne voľno na prvý septembrový pondelok, keď sa v USA oslavuje Deň práce.



Festival sa tento rok začal 27. augusta a mal sa skončiť v pondelok ráno. Bolo hlásené aj najmenej jedno úmrtie, podľa organizátorov však smrť muža-štyridsiatnika nesúvisela s počasím. Úrad šerifa v okrese Pershing uviedol, že úmrtie sa stále vyšetruje.