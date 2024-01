Účastníci konferencie v Jeruzaleme žiadali návrat ľudí do Pásma Gazy

Jeruzalem 29. januára (TASR) — Tisíce ľudí vrátane poslancov izraelského parlamentu, členov strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua a krajne pravicových ministrov jeho vlády sa v nedeľu zišli na podujatí v kongresovom centre v Jeruzaleme, na ktorom vyzvali na návrat židovských osadníkov do Pásma Gazy a vysídlenie tamojšieho palestínskeho obyvateľstva. Informovali o tom agentúra AFP a denník Haarec.



"Ak nechceme ďalší 7. október, musíme kontrolovať toto územie," povedal na podujatí s názvom "Konferencia za víťazstvo Izraela — Osídlenie prináša bezpečnosť: Návrat do pásma Gazy a Severnej Samárie" minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Narážal tým na útok palestínskych militantov z Hamasu na južný Izrael, ktorý rozpútal súčasnú vojnu v Pásme Gazy.



Zopakoval tiež svoju výzvu, ktorá vyvolala ostrú kritiku v časti medzinárodného spoločenstva, že Izrael by mal "podporovať dobrovoľnú emigráciu" Palestínčanov z Pásma Gazy.



Viacero účastníkov konferencie malo pri sebe zbrane, zatiaľ čo pred kongresovým centrom sa predávali tričká s nápisom "Gaza je súčasťou Izraela".



Niektorí rečníci obhajovali deportáciu Palestínčanov z Pásma Gazy a tvrdili, že návrat židovských osadníkov je jediný spôsob, ako zaistiť bezpečnosť pre obyvateľov Izraela.



"Dohody z Osla sú mŕtve, izraelský ľud žije," skandoval dav, čím odkazoval na prelomové izraelsko-palestínske dohody z 90. rokov, ktoré Palestínčanom poskytli obmedzenú samosprávu.



"Arabi nezostanú v Gaze. Ani Hamas, ani stúpenci Hamasu a tí, ktorí nepodporujú Hamas, aj tak nechcú zostať," uviedla zástupkyňa osadníkov Daniella Weissová.



Izrael okupoval Pásmo Gazy a západný breh Jordánu a východný Jeruzalem od vojny v roku 1967. Z Pásma Gazy sa Izrael úplne stiahol v roku 2005. Vo voľbách, ktoré sa tam konali o rok neskôr, zvíťazil Hamas. Militanti prevzali úplnú kontrolu nad Pásmom Gazy v roku 2007 po ozbrojených zrážkach s prívržencami sekulárneho Fatahu palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása.



Izraelský premiér Netanjahu označil návrat židovských osadníkov do Pásma Gazy, kde žije približne 2,4 milióna Palestínčanov, za "nerealistický cieľ", odmieta však aj vznik nezávislého palestínskeho štátu.