Účastníci konferencie v Jordánsku vyzvali na prímerie v Pásme Gazy

Ammán 11. júna (TASR) - Vysokí predstavitelia štátov a medzinárodných organizácií vyzvali v utorok na konferencii v Jordánsku na uľahčenie prístupu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a podporili návrh prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorý nedávno predstavil americký prezident Joe Biden. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Tieto hrôzy sa musia skončiť," vyhlásil generálny tajomník OSN António Guterres. "Rozsah krviprelievania v Gaze a rýchlosť, akým prebieha, sa vymyká všetkému, čo som počas svojho pôsobenia vo funkcii videl," zdôraznil.



Generálny tajomník OSN taktiež podporil plán predstavený Bidenom, podľa ktorého by sa Izrael stiahol z miest v Pásme Gazy a Hamas by prepustil rukojemníkov výmenou za Palestínčanov držaných v izraelských väzniciach.



Humanitárne skupiny varujú, že situácia v Pásme Gazy sa zhoršuje. Viac ako dva milióny ľudí je závislých od sporadických dodávok pomoci. Koordinátor humanitárnej pomoci OSN Martin Griffiths požiadal darcov o finančný príspevok vo výške 2,5 miliardy dolárov na pokrytie základných potrieb obyvateľov Pásma Gazy. Spojené štáty už prisľúbili pomoc v hodnote 400 miliónov dolárov



Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken letel do Jordánska priamo z Izraela, kde sa snažil presadiť návrh prímeria. Podľa jeho slov vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua súhlasila s týmto návrhom a na ťahu je Hamas. Blinken však varoval, že "čas tlačí" a v Gaze hrozí hladomor.



Španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý je kritikom izraelskej ofenzívy v Gaze, oznámil, že jeho vláda môže poskytnúť ďalšiu pomoc pre Gazu v hodnote 16 miliónov eur. Sánchez zároveň ocenil diplomatické snahy Spojených štátov o dosiahnutie prímeria a dodal, že "teraz je potrebné, aby Hamas a Izrael začali konať zodpovedne a využili túto príležitosť".



Na summit pricestoval aj zvolený prezident Indonézie Prabowo Subianto, ktorý uviedol, že jeho krajina je pripravená poslať do Gazy zdravotníkov, poľnú nemocnicu a tiež loď, ktorá môže slúžiť ako nemocnica. Indonézia sa tiež ponúkla evakuovať z Pásma Gazy 1000 ľudí, ktorým poskytne zdravotnícku starostlivosť.



Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze zahynulo v enkláve od začiatku vojny v októbri minulého roka už najmenej 37.164 ľudí, väčšinou civilistov.



Aj napriek snahám viacerých krajín zostáva prísun pomoc pre Pásmo Gazy obmedzený, a to najmä od májového uzavretia priechodu Rafah na hranici Pásma Gazy s Egyptom. Podľa Guterresa sa odvtedy dodávky humanitárnej pomoci znížili o dve tretiny a viac ako 50.000 detí trpí akútnou podvýživou.