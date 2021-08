Účastníci Krymskej platformy potvrdili podporu Ukrajine

Kyjev 23. augusta (TASR) - Účastníci ustanovujúceho summitu Krymskej platformy prijali v pondelok v Kyjeve spoločnú deklaráciu, v ktorej potvrdili podporu územnej celistvosti Ukrajiny. Odsúdili tiež okupáciu a militarizáciu Krymu, porušovanie ľudských práv i obmedzovanie slobody plavby v regióne.



Súčasne vyzvali Rusko, aby sa konštruktívne zapojilo do aktivít platformy, plnilo svoje záväzky okupačnej moci voči obyvateľom Krymu, prepustilo protiprávne zadržaných ukrajinských občanov a poskytlo neobmedzený prístup na tento polostrov pre pozorovateľov, informovala agentúra Ukrinform.



"Účastníci medzinárodnej Krymskej platformy neuznávajú a naďalej odsudzujú dočasnú okupáciu a nelegálnu anexiu Krymu, ktorá je priamou výzvou pre medzinárodnú bezpečnosť so závažnými dôsledkami pre medzinárodný právny poriadok, ktorý chráni územnú celistvosť, jednotu a zvrchovanosť všetkých štátov," píše sa vo vyhlásení zverejnenom ukrajinským ministerstvom zahraničných vecí.



Deklarácia vytvára Krymskú platformu ako medzinárodný konzultačný a koordinačný formát s cieľom "pokojne ukončiť dočasnú okupáciu Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol Ruskou federáciou a plne obnoviť vládu Ukrajiny nad svojím územím v súlade s medzinárodným právom".



Signatári v dokumente uviedli, že budú posudzovať prípadné ďalšie politické, diplomatické a reštriktívne opatrenia voči Rusku, ak si to jeho konanie bude vyžadovať.



Platforma vznikla z iniciatívy Ukrajiny a jej prezidenta Volodymyra Zelenského. Fungovať má podľa Kyjeva na viacerých úrovniach – hláv štátov a predsedov vlád, ministrov zahraničných vecí, medziparlamentnej spolupráce či siete expertov.



Na pondelkovom summite sa v Kyjeve zišli vysokí predstavitelia zo 46 krajín a medzinárodných organizácií vrátane Európskej únie, NATO či Rady Európy. Slovensko zastupoval premiér Eduard Heger.



Summit sa konal v čase, keď si Ukrajina pripomína 30. výročie získania nezávislosti.



Rusko zabralo územie Krymského polostrova vo februári 2014 a v nasledujúcom marci ho po spornom referende, ktoré Ukrajina ani Západ neuznali, pričlenilo k svojmu územiu. Moskva nemala na summite svojich zástupcov a Kremeľ ho odsúdil ako "protiruské podujatie".