Účastníci Muskovho prieskumu chcú amnestiu pre pozastavené účty

San Francisco 25. novembra (TASR) - Nový majiteľ sociálnej siete Twitter Elon Musk vo štvrtok oznámil, že amnestia na predtým pozastavené účty na Twitteri sa začne na budúci týždeň.



Toto oznámenie je výsledkom internetového hlasovania, ktoré inicioval Musk. Zapojilo sa doň 3,16 milióna používateľov Twitteru, z ktorých 72,4 percenta sa vyslovilo za obnovenie pozastavených účtov, informuje TASR na základe správy z agentúry AFP.



"Ľudia sa vyjadrili. Amnestia sa začína na budúci týždeň," uviedol nový majiteľ Twitteru v odpovedi na svoj vlastný príspevok, v ktorom sa používateľov spýtal, či by Twitter mal ponúknuť všeobecnú amnestiu pozastaveným účtom za predpokladu, že neporušili zákon alebo sa nezapojili do spamovania.



AFP poznamenala, že ankety na Twitteri sú otvorené pre všetkých používateľov, sú nevedecké a môžu sa na ne zameriavať falošné účty a roboty.



Mnohí pozorovatelia tiež upozorňujú na to, že miliardár pred prevzatím sociálnej siete Twitter sľúbil, že o otázkach moderovania bude diskutovať nezávislá rada, čo je v rozpore s Muskovým súčasným prístupom k rozhodovaniu v týchto záležitostiach.



Navyše, zatiaľ čo Musk má 118 miliónov sledovateľov, mnohí z priemerne 450 miliónov ľudí, ktorí v priebehu mesiaca aktívne používajú Twitter, možno spomínanú otázku nikdy nevideli, podotkla AFP.



Všeobecná amnestia pre pozastavené účty by mohla potenciálne znepokojiť vládne orgány, ktoré pozorne sledujú, ako Musk zaobchádza s nenávistnými prejavmi, odkedy túto vplyvnú platformu kúpil za 44 miliárd dolárov.



Amnestia by mohla vystrašiť aj technologické spoločnosti Apple a Google, ktoré majú právomoc zakázať Twitter vo svojich obchodoch s mobilnými aplikáciami, a to kvôli problémom s obsahom.



Správa o amnestii pre zablokované účty sa objavila len niekoľko dní po tom, ako Musk v noci na nedeľu obnovil účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na Twitteri. Rozhodol tak tiež na základe výsledkov hlasovania používateľov Twitteru.



Twitter v roku 2021 zablokoval Trumpov účet v súvislosti s vniknutím jeho priaznivcov do sídla amerického Kongresu. Krátko pred útokom zo 6. januára 2021 Trump pred svojimi priaznivcami spochybnil legitimitu prezidentských volieb, v ktorých ho porazil súčasný prezident Joe Biden.



Musk robil podobné prieskumy na Twitteri už aj v minulosti. Minulý rok sa svojich sledovateľov pýtal, či by mal predať akcie svojej spoločnosti na výrobu elektromobilov Tesla. Po tomto prieskume predal akcie za viac ako miliardu dolárov.