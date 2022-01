Účastníci plenárneho zasadnutia EP na CoFoE si uctili Davida Sassoliho

Štrasburg 21. januára (TASR) - Účastníci plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu si v piatok uctili pamiatku zosnulého bývalého predsedu tejto inštitúcie Davida Sassoliho. EP sa 21. a 22. januára zaoberá odporúčaniami dvoch občianskych panelov Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).



"Chcel by som, drahí kolegovia, začať vyjadrením úcty životu a práci bývalého predsedu EP Davida Sassoliho," povedal vo svojom príhovore Guy Verhofstadt, jeden zo spolupredsedsedov Výkonnej rady CoFoE.



Sassoli zomrel 11. januára vo veku 65 rokov. Tento bývalý novinár a poslanec EP bol podľa Verhofstadta pevne presvedčený, že táto konferencia je potrebná, a počas svojho mandátu bojoval za to, aby sa stala skutočnosťou.



"Veril, že impulzy potrebné pre zmenu, o ktorých politici a ostatní relevantní účastníci tak často hovoria, môžu prichádzať len od občanov," povedal. Politikom a účastníkom to má podľa Verhofstadta pripomínať, že "ich prácou je" prinášať riešenia týkajúce sa občanov.



V rámci CoFoE sa od septembra 2021 pravidelne stretávali štyri občianske panely zložené z občanov členských krajín EÚ.



Plenárne zasadnutie konferencie na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu zhodnotí vyše 90 záverečných odporúčaní, ktoré vzišli z dvoch ukončených občianskych panelov – zameraných na európsku demokraciu, hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť, ako aj zmenu klímy, životné prostredie a zdravie.



Plénum sa zhodne na návrhoch, ktoré predloží Výkonnej rade CoFoE.