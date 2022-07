Proeurópski protestujúci sa utáborili pred gruzínskym parlamentom

Na archívnej snímke z 3. júla 2022 demonštranti nesú vlajku EÚ na pochode počas proeurópskeho a protivládneho zhromaždenia neďaleko gruzínskeho parlamentu v Tbilisi. Foto: TASR/AP

Tbilisi 4. júla (TASR) - Stovky demonštrantov žiadajúcich demisiu gruzínskej vlády sa utáborili pred budovou parlamentu v Tbilisi. Ich zástupcovia sa v pondelok stretnú s gruzínskym premiérom Iraklim Garibašvilim, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.Účastníci protestov požadujú, aby sa Gruzínsko viac orientovalo na Európu. Domnievajú sa, že vláda podľa nich neurobila dosť pre to, aby sa Gruzínsko stalo kandidátom na členstvo v Európskej únii.uviedli protestujúci, ktorí okoloidúcim púšťali proeurópske filmy a prezentácie.Demonštrácia, ktorá začala ešte v nedeľu, bola už tretím zhromaždením, na ktorom ľudia žiadali vstup tejto juhokaukazskej republiky do EÚ. Prvé dva protesty sa uskutočnili 20. a 25. júna.Ukrajina a Moldavsko získali na júnovom summite Európskej únie štatút kandidátskych krajín na vstup do eurobloku. Gruzínsku poskytla Únia európsku perspektívu, na udelenie štatútu kandidátskej krajiny však ešte musí uskutočniť množstvo reforiem. Garibašvili povedal, že jeho vláda chce splniť požiadavky EÚ včas.