Účastníci protestov v Hongkongu zablokovali hlavné dopravné tepny

Protestujúci napodobňujú postup hnutia Occupy, ktoré v roku 2014 odštartovalo v Hongkongu kampaň za presadenie demokratických reforiem a na niekoľko mesiacov zablokovalo kľúčové križovatky.

Hongkong 12. júna (TASR) - Demonštranti v stredu zablokovali dve hlavné dopravné tepny v strednej časti Hongkongu v reakcii na plány hongkonskej vlády povoliť extradície do Číny. Informovala o tom agentúra AFP.



Tisícky ľudí obsadili dve cesty, čím zastavili dopravu. Protestujúci napodobňujú postup hnutia Occupy, ktoré v roku 2014 odštartovalo v Hongkongu kampaň za presadenie demokratických reforiem a na niekoľko mesiacov zablokovalo kľúčové križovatky.



Šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová v pondelok oznámila, že neplánuje stiahnuť kontroverzný návrh zákona o extradíciách, aj napriek státisícom protestujúcich, uviedol americký denník The New York Times.



Legislatívna úprava by umožnila vydávanie podozrivých do všetkých jurisdikcií, s ktorými Hongkong dosiaľ nemá príslušnú zmluvu - vrátane pevninskej Číny.



Rokovanie o zákone o extradícii odložili

Hongkonská legislatívna rada v stredu oznámila, že odložila rokovanie v súvislosti s kontroverzným návrhom zákona o extradícii po tom, ako demonštranti zablokovali prístup do budovy rady a sídla vlády. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



Zákonodarcovia podľa DPA oznámili, že rokovanie sa uskutoční v neskoršom termíne.



Legislatívna úprava by umožnila vydávanie podozrivých do všetkých jurisdikcií, s ktorými Hongkong dosiaľ nemá príslušnú zmluvu - vrátane pevninskej Číny.