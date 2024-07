Účastníci rukojemníckej krízy v Kuvajte žalujú britskú vládu

Londýn 1. júla (TASR) - Pasažieri a posádka letu spoločnosti British Airways, ktorých v lete roku 1990 vzali ako rukojemníkov v Kuvajte, zažalovali britskú vládu aj danú leteckú spoločnosť. V pondelok to oznámila právnická firma, ktorá ich zastupuje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na palube letu číslo 149 smerujúceho z Londýna do Kuala Lumpuru sa nachádzalo celkovo 385 ľudí. Pred medzipristátím v Kuvajte 2. augusta 1990 túto krajinu napadol a anektoval susedný Irak pod vedením vtedajšieho diktátora Saddáma Husajna, čo viedlo k vojne v Perzskom zálive.



Niektorí zo 367 cestujúcich a členov posádky prežili v zajatí vyše štyri mesiace a iracké invázne sily ich využívali aj ako ľudské štíty pred útokmi medzinárodnej koalície štátov vedených USA.



Deväťdesiati štyria teraz podali občianskoprávnu žalobu na Vrchnom súde v Londýne, v ktorej obvinili britskú vládu a spoločnosť British Airways z "úmyselného ohrozovania" civilistov, uviedla firma McCue Jury & Partners. Všetci - podľa nej - utrpeli ťažkú fyzickú a psychickú ujmu, ktorej následky pociťujú dodnes.



V žalobe sa uvádza, že britská vláda aj aerolínie vedeli o začiatku irackej invázie do Kuvajtu a aj napriek tomu dovolili letu 149 v krajine pristáť. Podľa zastupujúcej firmy tak urobili z dôvodu, že let bol použitý na "nasadenie tajného špeciálneho operačného tímu do okupovaného Kuvajtu".



"Nezaobchádzali s nami ako s občanmi, ale ako s nahraditeľnými figúrkami pre obchodný a politický zisk," uviedol jeden zo žalobcov a bývalých rukojemníkov Barry Manners s tým, že víťazstvo nad rokmi utajovania a popierania pomôže obnoviť dôveru v politický a súdny proces.



Odtajnené spisy britskej vlády v novembri 2021 odhalili, že britský veľvyslanec v Kuvajte upozornil Londýn na správy o irackej invázii ešte pred tým, ako lietadlo pristálo. Túto informáciu však spoločnosti British Airways neposkytli.



Podľa agentúry AFP sa objavili aj tvrdenia, že Británia vedome ohrozila pasažierov tým, že let 149 využila na nasadenie tajných agentov do Kuvajtu a štart z londýnskeho letiska Heathrow oneskorila, aby im umožnila nastúpiť na palubu. Londýn aj britské aerolínie tieto tvrdenia popierajú.



Vládne záznamy z roku 2021 podľa britskej vlády potvrdili, že spoločnosť British Airways nebola pred inváziou varovaná.



Právnická firma McCue Jury & Partners ešte vlani v septembri avizovala zámer podať žalobu s tvrdením, že bývalí rukojemníci si môžu nárokovať na náhradu škody v priemere 170.000 libier (200.156 eur).