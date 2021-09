Účastník akcie na podporu Navaľného dostal tri roky za mrežami

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj ( zelená bunda) a jeho manželka Julija čakajú na pasovú kontrolu na moskovskom letisku Šeremeťjevo v nedeľu 17. januára 2021. Foto: TASR/AP

Petrohrad 7. septembra (TASR) - Okresný súd v Petrohrade odsúdil v pondelok 26-ročného výtvarníka Iľju Peršina na tri roky väzenia s voľnejším režimom za útok na príslušníkov poriadkovej polície, ku ktorému došlo 31. januára počas zhromaždenia na podporu opozičného politika Alexeja Navaľného.Podľa tlačovej služby súdu sa Peršin pokúšal vyhnúť zadržaniu na námestí pred Katedrálnym chrámom sv. Izáka tak, že príslušníkovi jednotky zásahovej polície (OMON) zasadil, čím obeti spôsobilPeršina zadržali v polovici februára, odvtedy bol vo vyšetrovacej väzbe. Súd ho v pondelok uznal za vinného z použitia násilia voči verejnému činiteľovi.Obžalovaný umelec, ktorý pochádza z Magadanu, svoju vinu nepriznal. Podľa vlastných slov na akciu prišiel ako umelec, abyPeršinova priateľka Erženi Ražnajevová podľa spravodajského portálu Mediazona tvrdila, že videla, ako sa údajne napadnutý policajt pokúšal dobehnúť umelca, pričom sa však pošmykol a spadol. Súd dospel k záveru, že táto verzia udalosti je vymyslená, pretože policajt mal na sebe ochranné prostriedky, v ktorých by si pri páde nemohol spôsobiť také zranenie, aké konštatoval lekár.Podľa Mediazony po zhromaždeniach, ktoré sa 31. januára konali v rôznych mestách Ruska, začali vyše 30 trestných stíhaní pre použitie násilia voči policajtom.V januári tohto roka sa Navaľnyj, najvýznamnejší domáci kritik prezidenta Vladimira Putina, vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa podrobil liečbe po predpokladanej otrave nervovoparalytickou látkou.Ihneď po pristátí lietadla Navaľného zadržali, vzali do väzby a následne mu súd zmenil podmienečný trest odňatia slobody na riadny. Krátko po jeho zadržaní vyšli do ulíc mnohých miest po celom Rusku desaťtisíce Navaľného priaznivcov. Polícia na týchto zhromaždeniach zadržala viac ako 10.000 ľudí, pričom časť z nich odsúdili na tresty väzenia.Pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Rusku budú konať 17. až 19. septembra, ruské úrady postavili mimo zákona prakticky všetky organizácie a združenia spájané s Navaľným a jeho politickým spojencom a spolupracovníkom zakázali kandidovať.