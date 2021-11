Účastník nepokojov na Kapitole žiada o azyl v Bielorusku

Minsk/Washington 8. novembra (TASR) - Americký občan Evan Newman, ktorý sa v januári tohto roku zapojil do pokusu priaznivcov exprezidenta USA Donalda Trumpa o obsadenie Kapitolu vo Washingtone, žiada o azyl v Bielorusku. Podľa bieloruských nezávislých webov to uviedol vo vysielaní bieloruskej štátnej televízie.



Newman sa na územie Bieloruska dostal ilegálne a požiadal tamojšie úrady o ochranu, spresnil kanál Belarus 1. Newman v jeho vysielaní povedal, že americký federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) ho zaradil na zoznam najhľadanejších zločincov. Následne si Američan najal právnika a ten mu odporučil odísť do Európy.



Do rúk bieloruských úradov sa dostal 15. augusta, keď ho pohraničníci prichytili pri nezákonnom prekročení štátnych hraníc Bieloruska s Ukrajinou. Dovtedy žil štyri mesiace na Ukrajine. Pred príchodom do Žytomyru, kde si prenajal byt, sa zdržiaval v Taliansku a vo Švajčiarsku, priblížila bieloruská štátna televízia.



Newman v rozhovore pre bieloruskú TV uviedol, že podať žiadosť o azyl váhal, kým nezistil, že ukrajinská tajná služba SBU ho po dvoch týždňoch pobytu na Ukrajine začala sledovať. Označil to za "politické prenasledovanie", ktoré ho prinútilo, aby ilegálne prekročil hranice do Bieloruska.



Obvinenia vznesené voči nemu v USA – v šiestich veciach vrátane útoku na verejného činiteľa – Newman odmieta.



Newman je rodený Kalifornčan, má stredoškolské vzdelanie a dve deti. V USA podnikal s dámskymi kabelkami. Dňa 6. januára tohto roku sa spolu s ďalšími priaznivcami Donalda Trumpa, ktorý prehral prezidentské voľby s Joeom Bidenom spred roka, pokúsil vtrhnúť do Kapitolu a narušiť spoločné zasadnutie Kongresu, ktoré malo potvrdiť výsledok volieb. Výtržnosti na Kapitole si vyžiadali obete na životoch i zranených a mali za následok začatie trestného stíhania viacerých osôb.