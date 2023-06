Analytici: Vlani bolo vo vojnách najviac zabitých od genocídy v Rwande

Štokholm 7. júna (TASR) - Počet ľudí zabitých vo vojnách a konfliktoch sa vlani oproti predošlému roku takmer zdvojnásobil. Zároveň je vôbec najvyšší od genocídy v Rwande z roku 1994. Oznámila to v stredu švédska výskumná organizácia The Uppsala Conflict Data Program (UCDP). TASR o tom informuje na podľa správy agentúry DPA.



V roku 2022 bolo vo vojenských konfliktoch zabitých prinajmenšom 237.000 ľudí, oznámila UCDP, ktorá sa zaoberá zberom dát z konfliktných oblastí a sídli na univerzite v Uppsale. V porovnaní s rokom 2021 ide o 97-percentný nárast. Počet aktívnych konfliktov zároveň zostal celosvetovo na historicky vysokej úrovni.



Zatiaľ čo v Jemene a Afganistane nastala výrazná deeskalácia a znížil sa počet obetí, situácia sa dramaticky vyostrila v Etiópii a na Ukrajine, vysvetlil analytik Shawn Davies. Len tieto dva konflikty už viedli k prinajmenšom 180.000 úmrtiam. Skutočný počet úmrtí je ešte oveľa vyšší a prehodnotí sa, keď prídu ďalšie údaje.



Rusko začalo inváziu na Ukrajinu pred 15 mesiacmi. Väčšina ľudí považuje ruskú inváziu za najkrvavejší konflikt roku 2022, Davies však priblížil, že v Etiópii bolo zabitých viac ľudí. Bolo to vyše 100.000 ľudí, zatiaľ čo na Ukrajine viac ako 81.000 osôb, uvádza na svojej webstránke nórsky inštitút pre výskum mieru (PRIO) na základe údajov UCDP.



Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri 2020, keď etiópsky premiér Abiy Ahmed vyslal vojenské jednotky, aby zvrhli regionálnu vládu vedenú Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom (TPLF). Obe strany sa vlani 2. novembra v juhoafrickom hlavnom meste Pretória dohodli na prímerí. Rokovanie sprostredkovali USA a Africká únia (AÚ).