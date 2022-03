Učeň v Prahe zabil mačetou učiteľa

TASR v tejto súvislosti prináša výberovú chronológiu útokov nožom v Česku od roku 2018.



2018



11. júla - Česká polícia zasahovala v Prachoviciach v okrese Chrudim, kde útočník nožom pobodal dvoch ľudí. Podľa televízie Prima útočil synovec známeho recidivistu Jiřího Kajínka a obeťou bolo okrem dospelého muža aj približne dvojročné dieťa.



2020



16. január - V nemocnici v stredočeskom meste Slaný sa 71-ročný pacient začal po dvoch dňoch hospitalizácie sebapoškodzovať a s nožom v ruke ohrozoval zdravotníkov. Nemocničná ochranka ho postrelia pištoľou.



30. január - Muž vyzbrojený dvoma nožmi a teleskopickým obuškom sa pokúsil vniknúť do budovy českej Poslaneckej snemovne v čase prebiehajúcej schôdze dolnej komory českého parlamentu. Zaútočil na jedného zo strážcov, policajtom sa ho následne podarilo spacifikovať.



8. februára - Útočník, ktorým bol 21-ročný Slovák, napadol nožom 47-ročného muža na Českomoravskej ulici v električke v Prahe. Napadnutý muž sa síce ubránil, ale skončil so zraneniami v nemocnici.



18. marec - Pražskí policajti zneškodnili muža, ktorý v električke útočil nožom na ľudí. Podozrivý sa nechcel upokojiť a zaútočil aj na zasahujúcich policajtov, ktorí ho spacifikovali strelou do stehna.



2021



1. december - Českého premiéra v demisii Andreja Babiša chcel napadnúť ozbrojený muž. S pištoľou a nožom prišiel na vrátnicu Úradu vlády ČR, kde ho zadržali.

Praha 31. marca (TASR) - Pravdepodobne študent učilišťa v pražskej štvrti Michle vo štvrtok predpoludním zabil mačetou učiteľa. Páchateľ z miesta činu utiekol, no polícii sa ho podarilo chytiť v štvrti Zbraslav. Podľa ministra školstva Petra Gazdíka je podozrivým učeň, ktorý mal s učiteľom v stredu konflikt. TASR správu prevzala zo spravodajských portálov iDnes.cz a ČT24.Úmrtie pedagóga potvrdila hovorkyňa záchrannej zdravotnej služba Jana Poštová: "."Po páchateľovi pátralo niekoľko stoviek policajtov, do pátrania nasadili aj policajný vrtuľník. Vražedná zbraň zostala po útoku na mieste činu.