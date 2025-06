Účet prezidenta Paraguaja na sieti X napadli bitcoinoví podvodníci

Asuncion 10. júna (TASR) - Kyberzločinci napadli oficiálny účet paraguajského prezidenta Santiaga Peňu na sieti X a pokúsili sa cezeň oznámiť, že bitcoin bude zákonné platidlo v krajine. V utorok to oznámila tamojšia vláda, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Minister informačných technológií a komunikácie Gustavo Villate uviedol, že hackeri použili „relatívne pokročilé techniky“ na preniknutie do prezidentovho účtu, ktorý má 425.000 sledovateľov. Minister uviedol bez ďalších podrobností, že hackeri boli identifikovaní.



Peňa poďakoval vláde za „rýchly a profesionálny zásah“ pri odstránení príspevku a dodal, že incident ukázal dôležitosť budovania „bezpečného, spoľahlivého a odolného digitálneho ekosystému“. Správu hackeri zverejnili v pondelok, ale vzápätí bola vymazaná.



„Vo svojej funkcii prezidenta Paraguajskej republiky a po dôkladnom vyhodnotení, konzultáciách s ekonomickými expertmi a dôkladnom preskúmaní možných vplyvov na náš hrubý domáci produkt som prijal legislatívu, ktorá formálne uznáva bitcoin ako zákonné platidlo v našej skvelej krajine,“ uvádzalo sa vo falošnom príspevku.



Doteraz jedinou krajinou, ktorá prijala bitcoin ako zákonné platidlo, je stredoamerický Salvador.



Pred niekoľkými týždňami sa skupina CyberTeam prihlásila k zodpovednosti za útoky na IT systémy rôznych paraguajských štátnych organizácií. Tamojšie ministerstvo informácií preto pozastavilo plánované spustenie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2025 – 2028.