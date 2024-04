Uchádzači o službu v Roayl Navy už nemusia preukázať schopnosť plávať

Londýn 11. apríla (TASR) - Uchádzači o vstup do britského Kráľovského vojenského námorníctva (Royal Navy - RN) už v rámci vstupných testov nebudú musieť preukázať plavecké schopnosti. Plavecký test však zostáva súčasťou výcviku. TASR informuje podľa štvrtkovej správy webového portálu stanice Sky News.



"Schopnosť plávať už viac nebude vstupnou požiadavkou na vstup do Royal Navy," uviedol pre Sky News zdroj z prostredia armády, ktorý chcel zostať v anonymite. Zrušenie tohto testu označil za "zúfalstvo" s cieľom prekonať krízu v nábore. V spojitosti so znižovaním vstupných štandardov vyjadril znepokojenie.



Hovorca Royal Navy uviedol, že štandardy na vstup znížené neboli, pretože nováčikovia budú musieť plavecký test absolvovať počas výcviku. Neplavci a slabší plavci však nemusia absolvovať lekcie plávania pred podaním prihlášky do námorníctva. To mohlo v minulosti niektorých kandidátov odradiť.



Vedenie Royal Navy sa pokúša zvýšiť úspešnosť náboru, pretože minulý rok zaznamenalo výrazný pokles. Britský minister obrany Grant Shapps vo februári tohto roka oznámil, že situácia sa zlepšuje a množstvo žiadostí na vstup do RN je najvyššie za osem rokov.



Anonymný zdroj pre Sky News uviedol, že nováčikovia, ktorí nesplnia test z plávanie v prvej fáze výcviku, zlepšia úspešnosť náboru. Oneskorí sa však ich nasadenie ako námorníkov po ukončení výcviku a ich plat dovtedy zaťaží daňových poplatníkov. Royal Navy bude takisto musieť prijať viac inštruktorov plávania.