Účinnosť čínskych vakcín je nízka, tvrdí šéf čínskeho CCDC

Peking 11. apríla (TASR) - Vzhľadom na to, že účinnosť čínskych vakcín proti koronavírusu je nízka, vláda uvažuje o kombinácii viacerých očkovacích látok. Uviedol to šéf Čínskeho centra na kontrolu a prevenciu chorôb (CCDC) Kao Fu, v medzinárodných vedeckých kruhoch známy pod menom George Fu Gao, ktorého v nedeľu citovala agentúra AP.



Kao Fu na sobotnej konferencii v meste Čcheng-tu na juhozápade Číny povedal, že čínske vakcíny neposkytujú "veľmi vysokú mieru ochrany".



Peking distribuoval do ďalších krajín stovky miliónov dávok svojich vakcín a zároveň sa snažil podporiť pochybnosti o účinnosti západných očkovacích látok, konštatuje AP.



Kao Fu uviedol, že vláda práve zvažuje, či by mala použiť rôzne vakcíny vyvinuté rôznymi technológiami. Šéf CCDC síce ďalšie podrobnosti neuviedol, avšak spomenul experimentálnu technológiu mRNA, na základe ktorej sú vyvinuté očkovacie látky spoločností Pfizer/BioNTech či Moderna. Čínski výrobcovia používali tradičnú technológiu.



"Každý by mal zvážiť, aké výhody môžu mať vakcíny (vyvíjané na základe technológie) mRNA pre ľudstvo," uviedol Kao. "Musíme to dôsledne sledovať a neignorovať to len preto, že už máme niekoľko druhov vakcín," dodal.



Kao predtým podnecoval otázky o bezpečnosti vakcín vyrobených na základe mRNA technológie. Bezpečnosť a účinnosť vakcíny od Pfizeru spochybňujú aj čínske štátne médiá, všíma si AP.



Čínska biofarmaceutická spoločnosť Sinovac uvádza, že skúšky vykonané v Brazílii ukázali približne 50-percentnú účinnosť jej vakcíny CoronaVac pri všeobecnej prevencii koronavírusovej infekcie. Spoločnosti Pfizer a BioNTech v apríli oznámili, že ich vakcína má približne 91-percentnú účinnosť.



Žiadnu zo západných vakcín Peking na použitie v krajine zatiaľ neschválil.