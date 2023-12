Učiteľ kričal na študentku, že jej odreže hlavu, skončil vo väzbe

Warner Robins 16. decembra (TASR) - Stredoškolského učiteľa v americkom štáte Georgia zadržali po tom, čo sa objavili svedecké výpovede, podľa ktorých sa vyhrážal, že odreže hlavu študentke. S tou sa dostal do vyeskalovaného konfliktu pre jej námietky voči prítomnosti izraelskej vlajky v triede, informovala v sobotu agentúra AP.



Benjamin Reese, učiaci na škole v meste Warner Robins, čelí obvineniam z teroristického vyhrážania a krutosti voči deťom. Zadržali ho 8. decembra a z väzby ho prepustili na kauciu dva dni neskôr.



Študentka 7. decembra povedala učiteľovi, že prítomnosť izraelskej vlajky v triede považuje za urážlivú a nevhodnú, pretože "Izraelčania zabíjajú Palestínčanov". Podľa jej výpovede sa Reese rozčúlil, oznámil jej, že je židovského pôvodu a obvinil ju z antisemitizmu.



Viacerí svedkovia vypovedali, že učiteľ použil vulgárne slová a kričal, že študentke odreže hlavu.



Reese sa od incidentu do školy nevrátil, nakoľko mu to zakazujú podmienky jeho kaucie. Takisto má súdny zákaz priblížiť sa k dotyčnej študentke.