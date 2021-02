Učiteľ, ktorý obhajoval zavraždeného kolegu Patyho, dostáva vyhrážky

Trappes 8. februára (TASR) - Prokuratúra vo francúzskom departemente Yvelines začala prešetrovať vyhrážky smrťou, ktoré údajne dostal stredoškolský učiteľ z mesta Trappes v metropolitnej oblasti Paríža. Informoval o tom v pondelok spravodajský portál France Info.



Učiteľ filozofie Didier Lemaire dostal zároveň policajnú ochranku, ktorá sprevádza jeho auto na ceste do školy i pri návrate z nej. V rozhovore pre televíziu BFM dodal, že sledovaná je aj samotná budova školy.



Lemaire učí filozofiu na strednej škole v meste Trappes, ležiacom na predmestí Paríža, kde žije veľa ľudí s nízkymi príjmami i početná moslimská komunita. Podľa jeho slov za posledných 20 rokov sa tam situácia zhoršila - najprv z neho odišli židia, neskôr ich nasledovali aj umiernení či nepraktizujúci moslimovia. Poukázal aj na to, že moslimské ženy a dievčatá sú pod tlakom, aby sa zahaľovali podľa moslimských zvyklostí.



Lemaire pre francúzske médiá vysvetlil, že vyhrážky začal dostávať po tom, čo zverejnil otvorený list s obvinením, že štát neurobil dosť pre ochranu jeho kolegu, Samuela Patyho, ktorého vlani v októbri brutálnym spôsobom zavraždiť mladý džihádista.



Teraz Lemaire tvrdí, že časť študentov, kolegov i zamestnancov školy jeho postoj nepochopila a obviňujú ho, že je rasista, lebo napísal list "namierený proti nim". V diskusiách na internete bol zasa označovaný za rasistu, islamofóba a prívrženca krajnej pravice.



V pondelok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Sud Radio Lemaire konštatoval, že čím viac je jeho kauza v popredí záujmu, tým viac je ohrozená jeho bezpečnosť a ukončiť školský rok v Trappes bude zrejme nemožné. "Štát v Trappes zlyhal. Treba to otvorene priznať," povedal.



Didier Lemaire sa proti islamizmu angažuje už niekoľko rokov. V roku 2018 poslal list prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a žiadal ho, aby okamžite podnikol kroky, ktoré by jeho študentov ochránili pred ideologickým a sociálnym tlakom, akému sú vystavení".



K vražde učiteľa Samuela Patyho došlo v čase, keď Francúzsko bolo - a stále je - v stave vysokej pohotovosti po sérii teroristických útokov, ktorá sa začala v januári 2015 masakrom v redakcii satirického týždenníka Charlie Hebdo. Motívom tohto útoku dvojice islamistov bolo zverejnenie kontroverzných karikatúr proroka Mohameda.



Keď sa začal súdny proces s podozrivými zo spolupáchateľstva, Paty tieto karikatúry doniesol na seminár o slobode vyjadrovania a ukázal ich študentom, čo nahnevalo časť rodičov a vyvolalo kampaň na sociálnych sieťach. Tá vyvrcholila jeho vraždou, ktorú spáchal 18-ročný Čečenec.



O niekoľko týždňov Lemaire v časopise Le Point napísal, že "je svedkom sektárstva, ktoré sa čoraz viac zmocňuje tiel a myslí ľudí". Uviedol tiež, že Paty "nebol chránený inštitúciou, ktorá podcenila hrozbu".