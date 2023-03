Učitelia na Novom Zélande sa štrajkom domáhajú vyšších miezd

Wellington 16. marca (TASR) - Približne 50.000 učiteľov na Novom Zélande vstúpilo vo štvrtok do štrajku po tom, čo rokovania odborov s ministerstvom školstva zamerané na zlepšenie ich platov a pracovných podmienok uviazli na mŕtvom bode. Ich jednodňový štrajk si vynútil zatvorenie materských, základných a stredných škôl v celej krajine.



Ako informovala agentúra AFP, učiteľské odbory tvrdia, že posledná ponuka vlády týkajúca sa platov zamestnancov školstva nezodpovedá inflácii a že sektor vzdelávania sa nachádza v "krízovom bode" v dôsledku nedostatku učiteľov.



"Kvalitné vzdelanie je základným ľudským právom," uviedol Chris Abercrombie z Asociácie učiteľov základných škôl. "Je tragické, že ako učitelia sme svedkami toho, ako sa toto právo pomaly a isto oslabuje," dodal.



Zlepšenie platov a pracovných podmienok učiteľov je podľa Abercrombieho nevyhnutné na udržanie skúsených zamestnancov a nábor absolventov.



Prezident Novozélandského vzdelávacieho inštitútu Mark Potter vyhlásil, že učitelia chcú poslať vláde správu o tom, ako veľmi sú zmeny nutné. "Všetci chceme pre našich študentov to najlepšie, ale bez zmien v systéme im to nemôžeme dať," vysvetlil.



Ministerka školstva Jan Tinettiová uviedla, že je sklamaná zo štrajku učiteľov. Dodala, že chce, aby sa spor rýchlo vyriešil.



Životné náklady sa na Novom Zélande stali hlavnou politickou témou v situácii, keď sa vláda snaží udržať infláciu pod kontrolou. Nedávne zverejnené dáta o stave novozélandskej ekonomiky vyvolávajú obavy z hroziacej recesie.