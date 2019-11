Učitelia v Česku štrajkujú kvôli platom

Praha 6. novembra (TASR) - V Česku prebieha v stredu jednodňový štrajk učiteľov za vyššie platy. Podľa ministerstva školstva sa doň zapojila desatina až štvrtina škôl. Informoval o tom Deník N a portál Tn.cz televízie Nova.



Pre zapojenie do štrajku sa v niektorých školách rozhodli až na začiatku tohto týždňa a rodičia teda informovali deti v poslednej chvíli. Oznámenie o zapojení do štrajku muselo byť zverejnené na budovách školy alebo na ich informačných kanáloch najneskôr v utorok o 10.00 h.



"Ospravedlňujeme sa rodičom, bohužiaľ, asi sme im narobili veľké starosti," povedal riaditeľ základnej školy v Zlíne na Slovenskej ulici Otto Procházka. Učiteľka Martina Boušková ho doplnila: "Dôvod na štrajk je jednoduchý. Došla nám trpezlivosť."



Niektoré školy v stredu zatvorili úplne, iné nechcú nechať rodičov najmenších detí "v štichu". Naopak, v českej obci Jarošov pri Uherskom Hradišti štrajkujú aj učitelia materskej školy. V Zlíne zavreli len tri školy, lebo podľa niektorých riaditeľov bol štrajk vyhlásený veľmi narýchlo.



Podľa člena Rady hlavného mesta Praha Víta Šimrala za stranu Piráti sa v metropole zavrie 37 zo 195 základných škôl a v ďalších 18-tich bude výučba čiastočne obmedzená. Oznámil to na Twitteri. Z 299 materských škôl sa úplne zatvorí 11 a šesť ich obmedzí prevádzku. "Údaje máme takmer kompletné, nedodali ich len Praha 9, 10 a 16," uviedol ešte.



Odbory sú s počtom štrajkujúcich škôl spokojné a pripravené "pritvrdiť" v boji o vyššie mzdy - napríklad aj týždňovým štrajkom. Žiadajú dodržanie sľubu, ktorým im dala vláda vlani v januári. Premiér Andrej Babiš vtedy povedal, že platy učiteľov chce jeho vláda v roku 2019 navyšovať o 15 percent s tým, že polovica pôjde na tarify a polovica do netarifnej zložky. Riaditelia musia dostať vyššie kompetencie a hospodáriť s týmito peniazmi, dodal Babiš.



Tento týždeň však vláda schválila prídavok osem percent do tarifných zložiek a ďalšie dve percentá na odmeny.



"Toto je prvý štrajk, ktorý vyprovokoval predseda vlády. Vyprovokoval ho osobne, pretože sa nedá sľubovať každému všetko," komentoval vývoj situácie predseda opozičnej ODS a bývalý minister školstva Petr Fiala, ktorého citoval spravodajský server TN.cz.



V Holandsku štrajkujú učitelia, zatvorených je 4000 škôl



Tisícky škôl po celom Holandsku zostali v stredu zatvorené v dôsledku jednodňového štrajku učiteľov. Informoval o tom agentúra AP s tým, že ide o ďalší z masových protestov v rámci vlny jesennej nespokojnosti Holanďanov.



Podľa oznámenia organizátorov protestu je v krajine aktuálne zatvorených 4000 škôl. Učitelia pristúpili k štrajku už po veľkých protestoch poľnohospodárov a stavebných pracovníkov, nespokojných s politikou vlády týkajúcou sa emisií.



Odborári sa rozhodli zrealizovať stredajší štrajk aj napriek tomu, že vláda holandského premiéra Marka Rutteho dosiahla v uplynulom týždni s odborármi a školami dohodu. Vláda plánuje investovať do vzdelávania a školstva ďalších 460 miliónov eur s cieľom riešiť nedostatočné personálne obsadenie učiteľov, zlepšiť ich pracovné podmienky a zvýšiť im platy.



Poľnohospodári a stavební robotníci sústredili konanie svojich protestných zhromaždení v Haagu. Učitelia, naopak, zvolili taktiku menších demonštrácií po celej krajine.