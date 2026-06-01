Učitelia v Nigérii sa štrajkom domáhajú návratu unesených detí
Autor TASR
Lagos 1. júna (TASR) - Nigérijský zväz učiteľov (NUT) v štáte Oyo vyhlásil od pondelka časovo neobmedzený štrajk na protest proti únosu desiatok detí a ich učiteľov z troch škôl, ku ktorému došlo v polovici mája v juhozápadnej Nigérii. Armáda z tohto únosu podozrieva islamistov z militantnej skupiny Boko Haram. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Odbory vyzvali učiteľov základných a stredných škôl v štáte Oyo, aby až do odvolania prerušili výučbu, zostali doma a „dodržiavali zákony“. NUT svoj štrajk odôvodnil pokračujúcim zadržiavaním unesených a obavami o ich bezpečný návrat. Vzniknutá situácia podľa nich vyvolala strach, znížila dochádzku do škôl a zvýšila napätie v komunitách. Odborári naliehajú aj na vládu, aby zaistila bezpečný a bezodkladný návrat unesených, medzi ktorými sú deti vo veku od dvoch do 16 rokov.
Nigérijské bezpečnostné zložky medzičasom zintenzívnili operácie proti islamistom na severe krajiny. Vláda zasa oznámila posilnenie bezpečnosti v regióne vrátane nasadenia príslušníkov lesnej stráže. Prezident Bola Tinubu v nedeľu oznámil, že do štátu Oyo vysiela delegáciu „na vysokej úrovni“, ktorú tvoria vládni ministri a generálny inšpektor polície.
Únosy s cieľom získať výkupné nie sú v severnej Nigérii zriedkavosťou - táto oblasť je už dlho vystavená útokom džihádistických skupín spriaznených s organizáciou Islamský štát (IS) a kriminálnych gangov, ktoré podnikajú masové únosy ľudí. Pre Oyo, jeden z najľudnatejších nigérijských štátov, sú však takéto násilnosti a únosy nezvyčajné.
AFP pred časom uviedla, že IS sa po porážke na Blízkom východe zameral na Afriku, kde sa podľa organizácie Armed Conflict Location & Event Data v prvých troch mesiacoch roku 2026 odohralo 86 percent celosvetových aktivít tejto skupiny.
