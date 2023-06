Učitelia v škôlke podávali deťom sirupy proti kašľu s obsahom sedatív

Tchaj-pej 21. júna (TASR) - Učitelia v súkromnej materskej škole na Taiwane sú obvinení z toho, že deťom podávali sirupy s obsahom sedatív. Prípad už vyšetruje polícia. V stredu to napísal britský denník The Guardian, podľa ktorého by tento škandál mohol ohroziť šance taiwanskej opozície v prezidentských voľbách, informuje TASR.



Rodičia detí súkromnej škôlky Pao-žen v meste Nový Tchaj-pej v máji podali podnet na učiteľov, ktorí podľa nich deťom podávali sirupy proti kašľu obsahujúce omamné látky. Deti totiž začali vykazovať symptómy, ako zmeny nálady či kŕče. V krvi ôsmich zverencov škôlky sa tiež údajne našli stopy psychoaktívnych drog fenobarbitalu a benzodiazepínov.



The Guardian píše, že symptómy, ktoré deti majú, by mohli byť abstinenčnými príznakmi typickými pre osoby závislé od omamných látok.



Polícia zadržala riaditeľa materskej školy i piatich učiteľov. Škôlka musela pozastaviť činnosť a zaplatiť pokutu 150.000 taiwanských dolárov (4400 eur). Predstavitelia škôlky odmietli poskytnúť vyjadrenie médiám.



V Novom Tchaj-peji sa v nedeľu zhromaždili stovky ľudí, ktorí pred vládnymi budovami protestovali proti miestnemu starostovi Chou Jü-jihovi a spôsobu, akým jeho administratíva prípad rieši.



Rodičia sú totiž nespokojní s tým, že deti boli prvýkrát otestované na prítomnosť omamných látok až 22 dní po tom, čo sa objavili prvé podozrenia. Mestská nemocnica v Tchaj-peji podľa spravodajskej stanice BBC ponúkla rodičom, že ich deti zdarma otestuje, podľa niektorých však môže byť na odbery už neskoro.



Chou je tiež hlavným kandidátom taiwanskej opozície v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Taiwanská koalícia ho obvinila z toho, že sa viac sústreďuje na svoju predvolebnú kampaň než na prípad zdrogovaných detí. Chou však nástojil, že incident by sa nemal "prehupnúť do politickej debaty".