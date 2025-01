Učitelia v Srbsku podporili protesty a volajú po generálnom štrajku

Belehrad 20. januára (TASR) - Mnohé základné a stredné školy v Srbsku začali v pondelok druhý polrok školského roka zastavením vyučovania na znak solidarity s protestmi univerzitných študentov a blokádami fakúlt, ktoré trvajú od novembra - od tragédie na železničnej stanici v Novom Sade. Podľa správ srbských médií štrajk učiteľov podporili aj rodičia mnohých žiakov a študentov. Svoj štrajk - v trvaní siedmich dní - začala v pondelok aj srbská advokátska komora, informovala agentúra HINA, z ktorej cituje TASR.



Podľa chorvátskej agentúry nateraz nie je jasné, koľko základných a stredných škôl iniciovalo úplné alebo čiastočné zastavenie výučby, keďže údaje od odborov a vládnych úradníkov sa líšia.



Kým odborári hovoria, že v najväčších mestách Srbska štrajkovalo 80 až 90 percent škôl a celoštátne v priemere polovica, srbský premiér Miloš Vučevič uviedol, že v pondelok bez obmedzení fungovalo 82 percent škôl, 11 percent výučbu obmedzilo čiastočne a v siedmich percentách škôl sa nevyučovalo vôbec.



Premiér Vučevič avizoval, že školy, ktoré v pondelok pozastavili prevádzku, začne od 21. januára navštevovať školská inšpekcia.



Študenti v nedeľu zorganizovali masové protesty v Belehrade, Novom Sade, Kragujevci, Niši a niekoľkých ďalších mestách, pričom podporili avizované štrajky pedagógov a ich výzvy na spravodlivejšiu spoločnosť a účinné inštitucionálne kroky proti korupcii. Študenti vyzvali i na generálny štrajk, ktorý podporujú početné odborové zväzy.



Na pondelok dopoludnia bol do Belehradu zvolaný spoločný protest študentov a pedagógov, na ktorom opäť zaznela výzva na generálny štrajk, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Prezident Nezávislého zväzu vzdelávacích pracovníkov Srbska Dušan Kokot na zhromaždení pred budovou filozofickej fakulty v Belehrade uviedol, že jeho odborová organizácia odmieta "dary vlády" v podobe zvýšenia platov, a zdôraznil, že zamestnanci školstva bojujú za "všeobecný záujem" spoločnosti.



Šéf odborov Kokot okrem toho v rozhovore pre web N1 uviedol, že polícia viacerým pedagógom bránila dostať sa na protest do Belehradu, keď zastavovala ich autá a autobusy na ceste a vodičov niektorých z nich posielala na technické kontroly. Tvrdil tiež, že poskytovatelia zmluvnej dopravy boli políciou zastrašovaní a nútení vypovedať zmluvy uzavrené s odborármi.



Vlnu protestov v Srbsku spustilo zrútenie čerstvo zrekonštruovaného prístrešku nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade 1. novembra 2024, pri ktorom zahynulo 15 ľudí - väčšinou mladých - a dve ďalšie osoby boli ťažko zranené. Značná časť verejnosti pripisuje zodpovednosť za túto tragédiu vláde a zhotoviteľom stavby a obviňuje ich z nedbanlivosti a korupcie.