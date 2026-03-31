< sekcia Zahraničie
Učitelia vo Francúzsku sa štrajkom búria proti rušeniu miest
Autor TASR
Paríž 31. marca (TASR) – Učitelia štátnych škôl vo Francúzsku vstúpili v utorok do štrajku, ktorým protestujú proti plánom na zrušenie 4000 pracovných miest a zatváraniu tried. Zároveň žiadajú zvýšenie svojich platov, informoval spravodajský web France Info.
Na školský rok 2026/27 je vo Francúzsku naplánované zrušenie 4000 miest vo verejnom i súkromnom sektore školstva, z toho 1891 na prvom stupni a 1365 na druhom stupni škôl.
Francúzsky minister školstva Édouard Geffray odôvodňuje rušenie miest prudkým demografickým poklesom. „Na prvom stupni prídeme v rokoch 2019–29 o milión žiakov zo súčasného 6,5 milióna,“ uviedol minister v pondelok v Lyone.
Odbory však upozorňujú, že demografický pokles sa využíva ako zámienka, a zdôrazňujú, že vzdelávací systém stojí najmä na ochote a dobrej vôli zamestnancov, pričom chýbajú vhodné platové opatrenia, čo negatívne vplýva na motiváciu učiteľov.
„Pokles počtu detí sa používa ako alibi pre veľmi mechanický prístup, hoci pre nás by to mala byť príležitosť vytvoriť lepšie podmienky na vzdelávanie detí i prácu pedagógov,“ kritizovala generálna tajomníčka odborov UNSA-Éducation Morgane Verviersová.
Odborári poukazujú na to, že škrty v rozpočte pre školstvo sa už prejavujú v stredoškolskom vzdelávaní: väčším počtom žiakov v triedach, znížením príležitostí na vzdelávanie i ochudobneným životom škôl, ktoré nemajú financie na organizovanie školských či komunitných podujatí.
Záujem zapojiť sa do štrajku avizovalo najmenej 30 percent učiteľov na prvom stupni základných škôl. Pedagógovia na druhom stupni a nižšom stupni stredných škôl vo Francúzsku nemusia štrajk oznamovať vopred.
Podľa generálnej tajomníčky SNUipp-FSU Aurélie Gagnierovej bude účasť „veľmi rozdielna v závislosti od jednotlivých departementov“. Silnú mobilizáciu hlásia napríklad Paríž a departementy Gironde, Aude či Yvelines. Zapojiť sa chcú aj mnohé stredné školy v oblastiach Aix-Marseille, Île-de-France a Lille.
Rôzne formy protestov a mobilizácie pedagógov sú naplánované až do 3. apríla.
