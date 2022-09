Úctu Alžbete II. vzdalo vo Westminsterskej sále asi 250.000 ľudí

Londýn 20. septembra (TASR) - Približne 250.000 trúchliacich prešlo okolo rakvy zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II., keď bola vystavená so štátnymi poctami v priestoroch Westminsterského paláca v Londýne. Uviedla to v pondelok britská ministerka kultúry Michelle Donelanová. TASR o tom informuje na základe správa agentúry Reuters.



"Je to približne 250.000. Tieto konečné čísla práve dávame dokopy," uviedla Donelanová pre rozhlasovú stanicu Times.



Verejnosť mohla vzdať poslednú úctu zosnulej britskej kráľovnej vo Westminsterskej sále, najstaršej časti budovy britského parlamentu, kde bola jej rakva vystavená štyri dni pred pondelkovým pohrebom. Rad čakajúcich sa tiahol centrom Londýna a ľudia v ňom stáli niekoľko hodín, aby mohli vzdať zosnulej panovníčke hold.



Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov vo svojom letnom sídle Balmoral v Škótsku.



Pred smrťou kráľovnej bola v Británii naposledy vystavená so štátnymi poctami rakva vojnového premiéra Winstona Churchilla, ktorý zomrel v roku 1965. Okolo jeho rakvy vystavenej taktiež vo Westminsterskej sále vtedy prešlo 321.360 ľudí.