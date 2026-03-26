ÚDAJNE PREDÁVAL STEROIDY: V rámci akcie Asterix zadržali policajta

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Policajt pohotovostnej motorizovanej jednotky mal predávať anabolické steroidy. V rámci policajnej akcie s krycím názvom Asterix zaistili 800 jednorazových dávok. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ho zadržal 23. marca, následne ho obvinil a predložil prokurátorovi podnet na jeho väzobné stíhanie. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti.

„Podľa informácií vyšetrovateľa ÚIS mal policajt zakázané látky (anabolické steroidy) neoprávnene prechovávať, ako aj neoprávnene predávať, ponúkať a poskytovať návod na ich užívanie rôznym osobám,“ uviedol ÚIS.

Počas akcie vykonali policajti dve domové prehliadky, dve prehliadky iných priestorov, výsluch viacerých svedkov a zaistili väčšie množstvo zakázaných látok obsahujúcich anabolické steroidy, ktoré podporujú predovšetkým rast svalovej hmoty.

Na základe dôkazov obvinil vyšetrovateľ ÚIS 25. marca policajta G. K. za pokračovací zločin neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. „V prípade uznania viny obvinenému hrozí trest odňatia slobody od päť až 12 rokov,“ dodal úrad.
Neprehliadnite

ÚTOK SEKEROU: V Banskej Bystrici zomrel 51-ročný muž

KOLLÁR: So Sulíkom máme podobné názory na ekonomické otázky

J. HRABKO komentuje referendovú iniciatívu: Ústavný plebiscit?

TRAGÉDIA NA ORAVSKOM HRADE: Turista spadol z balkóna počas prehliadky