ÚDAJNE PREDÁVAL STEROIDY: V rámci akcie Asterix zadržali policajta
Na základe dôkazov obvinil vyšetrovateľ ÚIS 25. marca policajta G. K. za pokračovací zločin neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Policajt pohotovostnej motorizovanej jednotky mal predávať anabolické steroidy. V rámci policajnej akcie s krycím názvom Asterix zaistili 800 jednorazových dávok. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ho zadržal 23. marca, následne ho obvinil a predložil prokurátorovi podnet na jeho väzobné stíhanie. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti.
„Podľa informácií vyšetrovateľa ÚIS mal policajt zakázané látky (anabolické steroidy) neoprávnene prechovávať, ako aj neoprávnene predávať, ponúkať a poskytovať návod na ich užívanie rôznym osobám,“ uviedol ÚIS.
Počas akcie vykonali policajti dve domové prehliadky, dve prehliadky iných priestorov, výsluch viacerých svedkov a zaistili väčšie množstvo zakázaných látok obsahujúcich anabolické steroidy, ktoré podporujú predovšetkým rast svalovej hmoty.
Na základe dôkazov obvinil vyšetrovateľ ÚIS 25. marca policajta G. K. za pokračovací zločin neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. „V prípade uznania viny obvinenému hrozí trest odňatia slobody od päť až 12 rokov,“ dodal úrad.
„Podľa informácií vyšetrovateľa ÚIS mal policajt zakázané látky (anabolické steroidy) neoprávnene prechovávať, ako aj neoprávnene predávať, ponúkať a poskytovať návod na ich užívanie rôznym osobám,“ uviedol ÚIS.
Počas akcie vykonali policajti dve domové prehliadky, dve prehliadky iných priestorov, výsluch viacerých svedkov a zaistili väčšie množstvo zakázaných látok obsahujúcich anabolické steroidy, ktoré podporujú predovšetkým rast svalovej hmoty.
Na základe dôkazov obvinil vyšetrovateľ ÚIS 25. marca policajta G. K. za pokračovací zločin neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. „V prípade uznania viny obvinenému hrozí trest odňatia slobody od päť až 12 rokov,“ dodal úrad.