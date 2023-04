Údajného dezertéra z Vagnerovej skupiny súdia v Osle pre bitku

Oslo 25. apríla (TASR) - Rus Andrej Medvedev, ktorý sa vyhlasuje za dezertéra zo žoldnierskej Vagnerovej skupiny, sa v utorok postavil pred súd v Osle za pouličnú bitku. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Medvedev (26) sa na súde priznal k účasti na bitke pred barom vo februári, ku kladeniu odporu pri zatýkaní a k držbe vzduchovky na verejnosti o tri týždne neskôr. Rus, ktorý žiada v Nórsku o azyl, odmietol obvinenie, že 22. februára napadol policajtov na policajnej stanici.



Medvedev tvrdí, že štyri mesiace bojoval na Ukrajine ako člen Vagnerovej skupiny a potom v novembri dezertoval, pretože mu údajne proti jeho vôli predĺžili zmluvu.



Nórske úrady ho po príchode do krajiny vypočúvali. Medvedev môže byť totiž cenným svedkom a objasniť surovosti, ktoré údajne vagnerovci páchajú na Ukrajine.



Muž tvrdí, že má informácie o popravách žoldnierov, ktorí sa odmietli vrátiť do boja, a vraví, že má video, ktoré to dokazuje.



Od svojho príchodu do Nórska robí úradom starosti. V januári ho nakrátko zatkli, pretože odmietol dodržiavať policajné obmedzenia, uviedol jeho právny zástupca.



Začiatkom marca ho zadržali v susednom Švédsku. Jeho právnik povedal, že si išiel kúpiť cigarety, ktoré sú tam lacnejšie, a nevedel, že nesmie opustiť Nórsko, kým sa spracováva jeho žiadosť o azyl.



O Medvedevovej minulosti a okolnostiach jeho úteku panujú nejasnosti, pretože bez pomoci nemohol prekročiť prísne stráženú rusko-nórsku hranicu.



Muž tvrdí, že unikol cez zamrznutú rieku Pasvik. Pritom ho prenasledovali psy a členovia ruskej pohraničnej stráže, ktorí naňho strieľali. AFP pripomína, že nemôže nezávisle overiť jeho opis úteku.