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Údajnému vrahovi aktivistu Kirka za vraždu hrozí trest smrti
Robinson podľa amerických médií po utorňajšom rozhodnutí súdu vyhlásil, že je nevinný.
Autor TASR
Washington 2. septembra (TASR) - Muža obžalovaného zo zabitia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka budú súdiť za vraždu, rozhodol v utorok sudca v štáte Utah. Prokuratúra má podľa neho na to dostatok dôkazov, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
V prípade odsúdenia hrozí 23-ročnému Tylerovi Jamesovi Robinsonovi trest smrti za vraždu Kirka. Aktivista zomrel 10. septembra 2025 po smrteľnom postrelení do krku počas prejavu na kampuse Utah Valley University v Oreme v rámci svojho turné „The American Comeback“.
Sudca si na predbežnom pojednávaní vypočul argumenty obžaloby aj obhajoby o tom, či by sa mal súdny proces uskutočniť.
Prokuratúra predložila záznamy Robinsonových chatov z videohier a textových správ, ktoré podľa nej dokazujú, že Kirka zabil. Obžalovaný v nich písal, že už „má dosť nenávisti“, ktorú aktivista šíril. Obhajoba sa zamerala na spochybnenie dôveryhodnosti dôkazov z miesta činu, ktoré spájajú jeho DNA s vražednou zbraňou.
Robinson podľa amerických médií po utorňajšom rozhodnutí súdu vyhlásil, že je nevinný.
„Dnešné rozhodnutie, ktoré prichádza takmer rok odkedy nám Charlieho zobrali, predstavuje dôležitý krok v snahe našej rodiny o dosiahnutie spravodlivosti pre neho,“ napísala na sociálnej sieti X vdova po zavraždenom aktivistovi Erika Kirková.
Kirk (31) bol spoluzakladateľ organizácie Turning Point USA. O svojich konzervatívnych názoroch na sporné politické témy často diskutoval s liberálnymi oponentmi a tieto debaty spracúval ako príspevky pre milióny svojich online sledovateľov.
V prípade odsúdenia hrozí 23-ročnému Tylerovi Jamesovi Robinsonovi trest smrti za vraždu Kirka. Aktivista zomrel 10. septembra 2025 po smrteľnom postrelení do krku počas prejavu na kampuse Utah Valley University v Oreme v rámci svojho turné „The American Comeback“.
Sudca si na predbežnom pojednávaní vypočul argumenty obžaloby aj obhajoby o tom, či by sa mal súdny proces uskutočniť.
Prokuratúra predložila záznamy Robinsonových chatov z videohier a textových správ, ktoré podľa nej dokazujú, že Kirka zabil. Obžalovaný v nich písal, že už „má dosť nenávisti“, ktorú aktivista šíril. Obhajoba sa zamerala na spochybnenie dôveryhodnosti dôkazov z miesta činu, ktoré spájajú jeho DNA s vražednou zbraňou.
Robinson podľa amerických médií po utorňajšom rozhodnutí súdu vyhlásil, že je nevinný.
„Dnešné rozhodnutie, ktoré prichádza takmer rok odkedy nám Charlieho zobrali, predstavuje dôležitý krok v snahe našej rodiny o dosiahnutie spravodlivosti pre neho,“ napísala na sociálnej sieti X vdova po zavraždenom aktivistovi Erika Kirková.
Kirk (31) bol spoluzakladateľ organizácie Turning Point USA. O svojich konzervatívnych názoroch na sporné politické témy často diskutoval s liberálnymi oponentmi a tieto debaty spracúval ako príspevky pre milióny svojich online sledovateľov.