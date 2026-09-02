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Údajnému vrahovi aktivistu Kirka za vraždu hrozí trest smrti

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Na snímke Tyler Robinson, obžalovaný zo zabitia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka, sedí na predbežnom pojednávaní, kde si sudca vypočul argumenty obžaloby aj obhajoby na súde v americkom Provo v utorok 1. septembra 2026. V prípade odsúdenia mu hrozí trest smrti. Foto: TASR/AP

Robinson podľa amerických médií po utorňajšom rozhodnutí súdu vyhlásil, že je nevinný.

Autor TASR
Washington 2. septembra (TASR) - Muža obžalovaného zo zabitia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka budú súdiť za vraždu, rozhodol v utorok sudca v štáte Utah. Prokuratúra má podľa neho na to dostatok dôkazov, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

V prípade odsúdenia hrozí 23-ročnému Tylerovi Jamesovi Robinsonovi trest smrti za vraždu Kirka. Aktivista zomrel 10. septembra 2025 po smrteľnom postrelení do krku počas prejavu na kampuse Utah Valley University v Oreme v rámci svojho turné „The American Comeback“.

Sudca si na predbežnom pojednávaní vypočul argumenty obžaloby aj obhajoby o tom, či by sa mal súdny proces uskutočniť.

Prokuratúra predložila záznamy Robinsonových chatov z videohier a textových správ, ktoré podľa nej dokazujú, že Kirka zabil. Obžalovaný v nich písal, že už „má dosť nenávisti“, ktorú aktivista šíril. Obhajoba sa zamerala na spochybnenie dôveryhodnosti dôkazov z miesta činu, ktoré spájajú jeho DNA s vražednou zbraňou.

Robinson podľa amerických médií po utorňajšom rozhodnutí súdu vyhlásil, že je nevinný.

„Dnešné rozhodnutie, ktoré prichádza takmer rok odkedy nám Charlieho zobrali, predstavuje dôležitý krok v snahe našej rodiny o dosiahnutie spravodlivosti pre neho,“ napísala na sociálnej sieti X vdova po zavraždenom aktivistovi Erika Kirková.

Kirk (31) bol spoluzakladateľ organizácie Turning Point USA. O svojich konzervatívnych názoroch na sporné politické témy často diskutoval s liberálnymi oponentmi a tieto debaty spracúval ako príspevky pre milióny svojich online sledovateľov.
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