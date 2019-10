Údajnú likvidáciu vodcu IS potvrdili aj zdroje v Sýrii, Iraku a Iráne

Bagdad/Washington 27. októbra (TASR) - Údajnú likvidáciu vodcu teroristickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakra Baghdádího americkými silami v Sýrii potvrdili v nedeľu aj zdroje v Sýrii, Iraku a Iráne, informovala agentúra Reuters.



Nemenovaný predstaviteľ americkej administratívy pre Reuters uviedol, že Baghdádí bol terčom "nočného útoku". Nedokázal však povedať, či bola operácia úspešná.



Veliteľ jednej z militantných frakcií v provincii Idlib na severozápade Sýrie uviedol, že Baghdádí údajne zahynul už "v noci na sobotu" v tamojšej dedine Briša neďaleko tureckých hraníc pri útoku, na ktorom sa podieľali vrtuľníky, lietadlá a došlo k stretu.



Dva iracké bezpečnostné zdroje a dvaja nemenovaní iránski predstavitelia informovali, že zo Sýrie dostali potvrdenie, že Baghdádí je mŕtvy.



"Naše zdroje zo Sýrie potvrdili irackému spravodajskému tímu, ktorého úlohou je prenasledovať Baghdádího, že bol zabitý spolu so svojím osobným strážcom v Idlibe po tom, čo bol objavený jeho úkryt, keď sa pokúšal dostať svoju rodinu z Idlibu k tureckej hranici," uviedol jeden z irackých zdrojov.



Americký týždenník Newsweek ako prvý informoval o údajnej smrti Baghdádího. Informáciu mu poskytol nemenovaný predstaviteľ americkej armády, podľa ktorého operáciu vykonali špeciálne jednotky po prijatí hodnotných spravodajských informácií, dodal Reuters.



Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii predtým informovala, že pri "nedeľňajšom" útoku vrtuľníkov na severozápade Sýrie, kde "sa nachádzali skupiny napojené na Islamský štát", zahynulo deväť ľudí.



Podľa agentúry AFP SOHR s odvolaním sa na svoje zdroje uviedlo, že k útoku došlo na okraji dediny Briša v provincii Idlib. Terčom vrtuľníkov bol dom a auto.



Podľa riaditeľa SOHR Rámího Abdala Rahmána vrtuľníky, ktoré útočili na okraji dediny Briša, zrejme patrili koalícii pod vedením USA, ktorá bojuje v Sýrii proti IS.



"Nemôžeme potvrdiť ani poprieť, že Baghdádí bol v tejto oblasti," povedal Rahmán.



Americký prezident Donald Trump v noci na nedeľu na Twitteri napísal: "Práve sa stalo niečo veľmi veľké!"



Hovorca Bieleho domu oznámil, že prezident poskytne médiám "významné vyhlásenie" o 9.00 h miestneho času (14.00 h SEČ).