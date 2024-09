Údajný agent z Francúzska v Rusku sa priznal, čaká ho miernejší trest

Moskva 16. septembra (TASR) - Francúzsky vedec Laurent Vinatier, ktorého v Rusku obvinili z porušenia tamojších zákonov o "zahraničných agentoch", v pondelok pred súdom priznal vinu a teraz ho čaká miernejší trest, píše TASR podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na ruské štátne médiá.



Štátna tlačová agentúra RIA Novosti informovala, že moskovský okresný súd, na ktorom sa koná proces s Vinatierom, súhlasil s tým, že bude jeho prípad posudzovať v osobitnom režime, ktorý zaručuje miernejší trest. Ten by nemal presiahnuť dve tretiny z maximálne päťročného odňatia slobody za daný trestný čin, čo by znamenalo, že Vinatier by napokon mohol dostať maximálne trest vyše tri roky.



Vinatiera (48) zatkla Federálna bezpečnostná služba (FSB) v júni a obvinila ho z toho, že si nesplnil svoju povinnosť zaregistrovať sa ako "zahraničný agent" v Rusku, keďže podľa nej zbieral vojenské informácie, ktoré by mohli poslúžiť zahraničným tajným službám.



Francúzsko tvrdí, že Vinatiera v Rusku "svojvoľne zadržali", a vyzvalo na jeho okamžité prepustenie.