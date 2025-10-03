< sekcia Zahraničie
Údajný tanker z ruskej tieňovej flotily opustil prístav vo Francúzsku
Nie je známe, prečo tankeru po jeho sobotňajšom zadržaní fregatou francúzskeho námorníctva bolo umožnené vyplávať.
Autor TASR
Brest 3. októbra (TASR) — Ropný tanker Boracay, o ktorom sa predpokladá, že patrí k tzv. ruskej tieňovej flotile, vo štvrtok večer vyplával z prístavu Saint-Nazaire v západnom Francúzsku a cez Biskajský záliv sa vydal na juhozápad. V piatok sa nachádzal pri pobreží Francúzska a smeroval k Suezskému prieplavu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP odvolávajúcich sa na webové stránky MarineTraffic a Vesselfinder.
Nie je známe, prečo tankeru po jeho sobotňajšom zadržaní fregatou francúzskeho námorníctva bolo umožnené vyplávať. Prokuratúra v Breste, ktorá vedie vyšetrovanie, ani francúzske námorné orgány nereagovali na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie.
Informovaný zdroj pre agentúru AFP uviedol, že na palubu tankera sa vrátili aj čínsky kapitán a prvý dôstojník, ktorých predtým zadržali francúzske úrady. Kapitána prokuratúra obvinila, že posádka počas kontroly neuposlúchla pokyny francúzskeho vojenského personálu. Bolo mu nariadené, aby sa vo februári 2026 dostavil pred súd v Breste.
Podľa portálu MarineTraffic loď Boracay vezúca ropu opustila 20. septembra prístav Primorsk v Leningradskej oblasti a smerovala do Indie. Tanker preplával Baltským morom, medzi 22. a 25. septembrom sa nachádzal v blízkosti dánskeho pobrežia a následne vstúpil do Severného mora.
Plavidlo potom pokračovalo v plavbe cez Lamanšský prieliv. Po obídení severozápadného pobrežia Francúzska ho 27. septembra zadržala posádka lode francúzskeho námorníctva. Tanker nakoniec zakotvil v prístavnom meste Saint-Nazaire.
Ruský prezident Vladimir Putin označil zadržanie tankera za akt pirátstva. „Tanker bol zaistený v neutrálnych vodách bez akéhokoľvek dôvodu. Zrejme hľadali nejaký náklad, možno vojenskú techniku, drony alebo niečo podobné. Nič tam nie je, nikdy tam nebolo a ani tam nemôže byť,“ povedal Putin vo štvrtok v Soči na podujatí Valdajského diskusného klubu. Dodal, že nevie, „do akej miery to súvisí s Ruskom“.
Tanker Boracay s dĺžkou 244 metrov bol postavený v roku 2007. Často menil vlajky a názvy a od februára je na sankčnom zozname EÚ pre podozrenie, že je súčasťou ruskej tieňovej flotily. Objavili sa špekulácie, že mohol slúžiť ako štartovacia platforma pre neznáme drony spozorované nedávno nad Dánskom.
Nie je známe, prečo tankeru po jeho sobotňajšom zadržaní fregatou francúzskeho námorníctva bolo umožnené vyplávať. Prokuratúra v Breste, ktorá vedie vyšetrovanie, ani francúzske námorné orgány nereagovali na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie.
Informovaný zdroj pre agentúru AFP uviedol, že na palubu tankera sa vrátili aj čínsky kapitán a prvý dôstojník, ktorých predtým zadržali francúzske úrady. Kapitána prokuratúra obvinila, že posádka počas kontroly neuposlúchla pokyny francúzskeho vojenského personálu. Bolo mu nariadené, aby sa vo februári 2026 dostavil pred súd v Breste.
Podľa portálu MarineTraffic loď Boracay vezúca ropu opustila 20. septembra prístav Primorsk v Leningradskej oblasti a smerovala do Indie. Tanker preplával Baltským morom, medzi 22. a 25. septembrom sa nachádzal v blízkosti dánskeho pobrežia a následne vstúpil do Severného mora.
Plavidlo potom pokračovalo v plavbe cez Lamanšský prieliv. Po obídení severozápadného pobrežia Francúzska ho 27. septembra zadržala posádka lode francúzskeho námorníctva. Tanker nakoniec zakotvil v prístavnom meste Saint-Nazaire.
Ruský prezident Vladimir Putin označil zadržanie tankera za akt pirátstva. „Tanker bol zaistený v neutrálnych vodách bez akéhokoľvek dôvodu. Zrejme hľadali nejaký náklad, možno vojenskú techniku, drony alebo niečo podobné. Nič tam nie je, nikdy tam nebolo a ani tam nemôže byť,“ povedal Putin vo štvrtok v Soči na podujatí Valdajského diskusného klubu. Dodal, že nevie, „do akej miery to súvisí s Ruskom“.
Tanker Boracay s dĺžkou 244 metrov bol postavený v roku 2007. Často menil vlajky a názvy a od februára je na sankčnom zozname EÚ pre podozrenie, že je súčasťou ruskej tieňovej flotily. Objavili sa špekulácie, že mohol slúžiť ako štartovacia platforma pre neznáme drony spozorované nedávno nad Dánskom.