Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025Meniny má Stela
< sekcia Zahraničie

Údajný tanker z ruskej tieňovej flotily opustil prístav vo Francúzsku

.
ojaci stoja na palube tankera Boracay údajne patriaci ruskej tieňovej flotile, ktorý sa plaví pri francúzskom pobreží Atlantiku neďaleko prístavu Saint-Nazaire 2. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Nie je známe, prečo tankeru po jeho sobotňajšom zadržaní fregatou francúzskeho námorníctva bolo umožnené vyplávať.

Autor TASR
Brest 3. októbra (TASR) — Ropný tanker Boracay, o ktorom sa predpokladá, že patrí k tzv. ruskej tieňovej flotile, vo štvrtok večer vyplával z prístavu Saint-Nazaire v západnom Francúzsku a cez Biskajský záliv sa vydal na juhozápad. V piatok sa nachádzal pri pobreží Francúzska a smeroval k Suezskému prieplavu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP odvolávajúcich sa na webové stránky MarineTraffic a Vesselfinder.

Nie je známe, prečo tankeru po jeho sobotňajšom zadržaní fregatou francúzskeho námorníctva bolo umožnené vyplávať. Prokuratúra v Breste, ktorá vedie vyšetrovanie, ani francúzske námorné orgány nereagovali na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie.

Informovaný zdroj pre agentúru AFP uviedol, že na palubu tankera sa vrátili aj čínsky kapitán a prvý dôstojník, ktorých predtým zadržali francúzske úrady. Kapitána prokuratúra obvinila, že posádka počas kontroly neuposlúchla pokyny francúzskeho vojenského personálu. Bolo mu nariadené, aby sa vo februári 2026 dostavil pred súd v Breste.

Podľa portálu MarineTraffic loď Boracay vezúca ropu opustila 20. septembra prístav Primorsk v Leningradskej oblasti a smerovala do Indie. Tanker preplával Baltským morom, medzi 22. a 25. septembrom sa nachádzal v blízkosti dánskeho pobrežia a následne vstúpil do Severného mora.

Plavidlo potom pokračovalo v plavbe cez Lamanšský prieliv. Po obídení severozápadného pobrežia Francúzska ho 27. septembra zadržala posádka lode francúzskeho námorníctva. Tanker nakoniec zakotvil v prístavnom meste Saint-Nazaire.

Ruský prezident Vladimir Putin označil zadržanie tankera za akt pirátstva. „Tanker bol zaistený v neutrálnych vodách bez akéhokoľvek dôvodu. Zrejme hľadali nejaký náklad, možno vojenskú techniku, drony alebo niečo podobné. Nič tam nie je, nikdy tam nebolo a ani tam nemôže byť,“ povedal Putin vo štvrtok v Soči na podujatí Valdajského diskusného klubu. Dodal, že nevie, „do akej miery to súvisí s Ruskom“.

Tanker Boracay s dĺžkou 244 metrov bol postavený v roku 2007. Často menil vlajky a názvy a od februára je na sankčnom zozname EÚ pre podozrenie, že je súčasťou ruskej tieňovej flotily. Objavili sa špekulácie, že mohol slúžiť ako štartovacia platforma pre neznáme drony spozorované nedávno nad Dánskom.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite