Udelili pokutu firmám, ktoré predávali letecké palivo Rusom do Sýrie

Kodaň 14. decembra (TASR) - Dánsky súd udelil v utorok pokutu dvom spoločnostiam a odsúdil riaditeľa jednej z nich na štyri mesiace väzenia za to, že v rozpore s embargom Európskej únie dodávali letecké palivo ruským vzdušným silám v Sýrii. Informovala o agentúra AFP.



Súd v meste Odense uznal Kelda Demanta, firmu Dan-Bunkering a jej materskú spoločnosť za vinných z predaja približne 172.000 ton leteckého paliva dvom ruským spoločnostiam, a to v 33 prípadoch v rokoch 2015 – 2017.



Toto palivo, ktorého cena dosahovala takmer 90 miliónov eur, bolo následne prepravené do Sýrie, kde ho používalo ruské vojenské letectvo.



Obe dánske spoločnosti dostali od súdu za toto konanie pokutu vo výške 34 miliónov dánskych korún (4,6 milióna eur). Demant, riaditeľ spoločnosti Bunker Holding, bol odsúdený na štyri mesiace odňatia slobody podmienečne.



Prokuratúra pôvodne pre Demanta žiadala trest vo výške až dvoch rokov a pre firmy zase pokutu 400 miliónov dánskych korún (53,8 milióna eur). Podľa agentúry AFP išlo a ojedinelý prípad súdneho konania vo veci porušenia embarga EÚ v súvislosti so Sýriou.



Spoločnosti i Demant trvali na svojej nevine a odvolávali sa na to, že nemôžu kontrolovať, čo ich ruskí klienti, ktorí nie sú zasiahnutí sankciami, spravia s nakúpeným palivom.