Udeľovanie Brit Awards sa presúva z Londýna do Manchestra

Londýn 10. júna (TASR) - Budúcoročné odovzdávanie hudobných cien Brit Awards sa bude v roku 2026 prvýkrát konať mimo Londýna, a to v Manchesteri, oznámili usporiadatelia. TASR informáciu prevzala z webového portálu HuffPost.com.



Najväčší večer britskej hudby sa v uplynulých 15 rokoch konal v londýnskej O2 Aréne, ale od roku 2026 sa odovzdávanie Brit Awards bude konať v novootvorenej aréne Co-Op Live v Manchestri. Slávnostný ceremoniál si zachová svoj tradičný vysielací čas, pričom priaznivci si budú môcť program pozrieť v sobotu večer 28. februára 2026.



„Brit Awards pomohli vyrozprávať príbeh britskej hudby v celej jej žiarivej rozmanitosti, zaznamenali jej niekoľko pamätných momentov, a tento prelomový presun do Manchestra len prispeje k ich bohatému dedičstvu,“ povedala Jo Twistová, generálna riaditeľka spoločnosti BPI, ktorá organizuje udeľovanie Brit Awards.



„Táto vzrušujúca nová kapitola oslavuje nielen výnimočné hudobné dedičstvo mesta a jeho postavenie ako centra britskej kreativity, ale aj obrovskú hĺbku umeleckej energie a potenciálu, ktorý existuje v celom Spojenom kráľovstve. Som si istá, že to podnieti predstavivosť fanúšikov, umelcov aj širšej hudobnej komunity, a tešíme sa, že sa s nimi budeme môcť podeliť o tento zážitok,“ zdôraznila Twistová.



Jason Iley, predseda spoločnosti Sony Music UK, bude dohliadať na Brits počas nasledujúcich troch rokov. „Presun do Manchestra oživí šou a nadviaže na dedičstvo Brits, ktorým je oslava a opätovné investovanie do hudby svetovej úrovne,“ uviedol Iley. Toto mesto zároveň označil za „domov mnohých ikonických a celosvetovo vplyvných umelcov“.



Brit Awards nasledujú po významných britských hudobných cenách, ako sú ocenenia MOBO Awards či Ivor Novello, ktoré sa v uplynulých rokoch udeľujú mimo Londýna. Hlavnou víťazkou Brit Awards 2025 sa stala speváčka Charli XCX, ktorá získala päť cien. Medzi interpretov, ktorí v tento večer zaujali, patrili napríklad Sabrina Carpenterová a Jade.