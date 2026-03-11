< sekcia Zahraničie
Udeľovanie Ig Nobelových cien sa presunie z USA do Európy
Autor TASR
Boston 11. marca (TASR) — Ig Nobelove ceny, ktoré sa udeľujú za neobvyklý vedecký výskum, sa už bezpečnostných dôvodov nebudú od tohto roka odovzdávať v Spojených štátoch, ale v Európe. Oznámili to v utorok organizátori, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Ďalší, v poradí 36. ročník udeľovania Ig Nobelových cien sa tak uskutoční 3. septembra v Zürichu. Organizátori dodali, že Zürich sa bude každý druhý rok striedať s inými európskymi mestami.
Ceny od roku 1991 udeľuje časopis Annals of Improbable Research (Anály nepravdepodobného výskumu) zvyčajne v septembri niekoľko týždňov pred oznámením laureátov skutočných Nobelových cien. Pôvodne to bolo za objavy, ktoré „nemôžu alebo by nemali byť opakované“, neskôr ich začal udeľovať za objavy, ktoré majú ľudí „najskôr rozosmiať a potom ich donútiť zamyslieť sa“. Ich je cieľom poukázať na to, že aj absurdne sa javiace objavy môžu priniesť užitočné poznatky.
Odovzdávanie cien prebiehalo najprv v prednáškovej sále Massachusettského technologického inštitútu (MIT) v Cambridgei, ale v roku 1994 sa presunulo na Harvardovu univerzitu. Z dôvodu pandémie COVID-19 sa podujatie v rokoch 2020 - 2023 konalo iba online. Ceremónia sa na MIT vrátila v roku 2024.
Marc Abrahams, spoluzakladateľ časopisu Annals of Improbable Research, ako dôvod tohto opatrenia uviedol aktuálnu politickú situáciu v Spojených štátoch.
„Cesta do USA sa pre našich hostí stala nebezpečná,“ povedal Abrahams. Dodal, že ani od víťazov, ani od novinárov nemôže s čistým svedomím žiadať, aby tento rok prišli do USA.
