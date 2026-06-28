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Úder blesku na juhu Švédska zranil niekoľko ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vedenie parku Toselilla Sommarland informovalo, že sa v priebehu dňa prehnala oblasťou silná búrka, ktorá spôsobila niekoľko priamych zásahov bleskov.

Autor TASR
Štokholm 28. júna (TASR) - Niekoľko zranených si v nedeľu vyžiadal úder blesku do stromu v zábavnom parku na juhu Švédska. Jedna 45-ročná žena skončila v nemocnici s vážnymi zraneniami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Vedenie parku Toselilla Sommarland informovalo, že sa v priebehu dňa prehnala oblasťou silná búrka, ktorá spôsobila niekoľko priamych zásahov bleskov.

Pôvodne neboli zo strany parku hlásené žiadne zranené osoby, miestne úrady ale neskôr oznámili, že okrem zmienenej ženy utrpelo najmenej ďalších päť ľudí mierne zranenia. Dvoch z nich odviezla sanitka do nemocnice, iní dvaja dospelí a päť detí vyhľadali lekársku pomoc samostatne.

Park podľa televízie SVT vopred predpokladal búrkovú smršť a postaral sa o to, aby na atrakciách ani v bazénoch neboli žiadni návštevníci. Do stromu na mieste však udrel blesk a okoloidúcu skupinu ľudí zasiahli padajúce úlomky.
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