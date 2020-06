Údery bleskov v Indii zabili za jediný deň najmenej 104 ľudí

Naí Dillí 25. júna (TASR) - Najmenej 104 ľudí zabili údery bleskov počas silných monzúnových búrok, ktoré vo štvrtok postihli východoindický štát Bihár a severoindický štát Uttarpradéš. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na predstaviteľov.



V rôznych okresoch Biháru zahynulo 83 ľudí. "Úmrtia boli hlásené hneď po príchode monzúnu (vetra) do Biháru a susedných oblastí. Obeťami sa stali väčšinou farmári alebo bezdomovci, ktorí sa zdržiavali vonku," povedal Umeš Singh, predstaviteľ z krízového štábu v štátnom hlavnom meste Patna.



Vo vetre s veľkou rýchlosťou utrpelo zranenia niekoľko ďalších ľudí a prudký lejak rúcal stromy, elektrické stĺpy, domy so slamenými strechami a dočasné prístrešia.



Po búrkach hlásilo úmrtia 23 z 38 okresov v Biháre, pričom najviac mŕtvych, 13, oznámil okres Gopalgandž. Ranených liečia v nemocniciach.



Údaj 83 mŕtvych predstavuje najvyšší počet úmrtí spôsobených bleskami za jediný deň v Biháre za posledné roky.



V tomto regióne zahynú každý rok po údere blesku počas búrky desiatky ľudí. Takéto búrky v monzúnovom období, ktoré trvá od júna do septembra, sú v Indii bežné.



V dvoch nedávnych rokoch, 2015 a 2017, zaznamenal štát Bihár vyše 50 mŕtvych po údere blesku za jediný deň.



Ďalších 21 úmrtí za podobných okolností hlásili vo štvrtok v piatich okresoch susedného štátu Uttarpradéš.



Počet obetí na životoch v prudkých búrkach pravdepodobne stúpne, pričom predstavitelia zhromažďujú aj podrobnosti o škodách zo všetkých postihnutých okresov v oboch štátoch.



Meteorologická služba predpovedá v nasledujúcich dňoch v Indii ďalšie búrky.