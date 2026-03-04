Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Údery na Blízkom východe pokračujú, útočil Izrael aj Irán

Dym stúpa po izraelskom leteckom útoku na južnom predmestí Bejrútu v Libanone 4. marca 2026. Foto: TASR/AP

V Libanone sa Izrael zameral na baštu Hizballáhu na južnom predmestí Bejrútu.

Autor TASR
Bejrút/Teherán 4. marca (TASR) - Irán aj Izrael v stredu ráno pokračovali v útokoch na nepriateľské ciele na Blízkom východe. Izrael sa zameral na veliteľské centrá v Teheráne a objekty spojené s militantným hnutím Hizballáh v Libanone. Iránske Revolučné gardy vypálili 40 rakiet na ciele súvisiace s americkou armádou. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a AP.

„Izraelské vzdušné sily dokončili ďalšiu vlnu útokov zameraných na veliteľské centrá iránskeho teroristického režimu v celom Teheráne,“ uvádza sa vo vyhlásení izraelských ozbrojených síl. Armáda zasiahla objekty patriace zložkám vnútornej bezpečnosti a polovojenských dobrovoľníckych jednotiek Basídž, ktoré sú súčasťou Revolučných gárd.

V Libanone sa Izrael zameral na baštu Hizballáhu na južnom predmestí Bejrútu. Civilistov predtým vyzval, aby oblasť opustili.

Iránska štátna televízia uviedla, že Revolučné gardy vystrelili 40 balistických rakiet na ciele spojené s americkou armádou na Blízkom východe. Cieľom bolo hlavné mesto irackého Kurdistanu Arbíl, dve vojenské základne v Kuvajte a dve americké vojnové lode.
