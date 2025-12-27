< sekcia Zahraničie
Údery USA cielili na bojovníkov IS a džihádistickú skupinu Lakurawa
Spojené štáty a Nigéria predtým uviedli, že terčom útokov boli militanti napojení na IS, no neoznámili podrobnosti o tom, ktoré z množstva ozbrojených skupín v tejto africkej krajine boli zasiahnuté.
Autor TASR
Abuja 27. decembra (TASR) - Cieľom amerických útokov v Nigérii v noci na piatok boli militanti organizácie Islamský štát (IS) zo Sahelu, ktorí boli v krajine, aby spolupracovali s džihádistickou skupinou Lakurawa a gangmi banditov, vyhlásil v sobotu hovorca nigérijského prezidenta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„ISIS si našiel cestu cez Sahel, aby pomáhal Lakurawe a banditom so zásobovaním a výcvikom,“ povedal pre francúzsku tlačovú agentúru hovorca prezidenta Nigérie. „Terčom boli ISIS, Lakurawa a banditi,“ vyhlásil.
Odnož Islamského štátu v Saheli (ISSP) je aktívna v susednom Nigeri, Burkine Faso a Mali, kde bojuje proti tamojším vládam. Hoci Nigéria dlhodobo bojuje so svojím vlastným, samostatným džihádistickým konfliktom, odborníci sa obávajú šírenia skupín zo Sahelu do tejto západoafrickej krajiny.
„Útok bol vykonaný na mieste, kde sa historicky pohybovali banditi a skupina Lakurawa v tejto oblasti,“ tvrdí hovorca prezidenta. Spravodajské informácie zhromaždené americkou vládou podľa neho naznačujú, že dochádza k masovému presunu bojovníkov IS zo Sahelu do tejto oblasti.
Pri údere došlo k obetiam na životoch, avšak podľa hovorcu nie je jasné, kto spomedzi cieľov útoku bol zabitý.
AFP konštatuje, že analytikov prekvapilo miesto úderov - v severozápadnom nigérijskom štáte Sokoto - keďže džihádistické povstanie v Nigérii je zväčša sústredené na severovýchode krajiny. Výskumníci nedávno spojili niektorých členov skupiny Lakurawa - hlavnej džihádistickej skupiny v Sokoto - s ISSP. Ďalší analytici však spochybňujú tieto spojenia.
Na severozápade Nigérie sú najväčšou bezpečnostnou obavou kriminálne gangy známe ako banditi. Tieto ozbrojené gangy rabujú dediny, unášajú ľudí za výkupné, vydierajú hospodárov a remeselných baníkov naprieč rozsiahlymi vidieckymi oblasťami mimo kontroly vlády. Gangy banditov a džihádistické skupiny občas spolupracovali, hoci banditi sú skôr motivované ekonomickým ziskom než radikalizáciou náboženskou ideológiou, informuje AFP.
