Údery USA na údajné lode pašerákov majú vyše 200 obetí
Americká armáda v posledných mesiacoch zvýšila počet lietadiel a ozbrojených dronov operujúcich zo základní v Salvádore a Portoriku, čo zrýchlilo tempo útokov.
Autor TASR
New York 1. júna (TASR) — Pri viac ako 60 útokoch americkej armády na lode údajne prepojené s drogovými kartelmi v Južnej Amerike bolo zabitých najmenej 202 ľudí. Zatiaľ posledný takýto úder sa podľa Južného velenia amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) odohral v sobotu vo východnom Pacifiku a zahynuli pri ňom traja muži. TASR o tom informuje s odvolaním sa na denník The New York Times (NYT).
Americký minister obrany Pete Hegseth oznámil spustenie operácie Southern Spear (Južná kopija) zameranej na boj proti drogovým kartelom v novembri minulého roka. Útoky prebiehajú v utajení a podľa dostupných informácií sa našlo len minimum tiel či fyzických dôkazov o pašovaní drog, píše NYT. Mnohí právni experti tvrdia, že útoky sú nezákonné, keďže armáda nesmie cielene zabíjať civilistov, aj keď sa predpokladá, že spáchali trestný čin, pokiaľ nepredstavujú bezprostrednú hrozbu.
Odborníci tiež tvrdia, že neexistujú dôkazy o tom, že útoky mali nejaký vplyv na množstvo kokaínu, ktoré sa dostáva do Spojených štátov z Južnej Ameriky.
Najväčší vplyv útokov pociťujú podľa NYT pobrežné komunity v Kolumbii a Ekvádore, odkiaľ mnohé lode zrejme vyplávali. Ich obyvatelia opisujú, že rybári prestávajú chodiť na more, keďže ich malé člny (lanchas) sú na nerozoznanie od plavidiel, ktoré používajú pašeráci. Mnohí sa obávajú útokov dronov a opúšťajú tradičné živobytie.
Na rozdiel od pravicovo orientovanej ekvádorskej vlády ľavicový kolumbijský prezident Gustavo Petro útoky kritizoval a označil ich za „vraždy“. Po jednom z útokov vlani v októbri pozastavil zdieľanie spravodajských informácií s americkou armádou.
Na kolumbijskom polostrove Guajira, kde NYT v decembri minulého roka našiel prvý fyzický dôkaz jedného z útokov, takmer všetci muži opustili mestá Puerto López a Siapana po tom, čo sa na brehu našli trosky zasiahnutej lode a telá dvoch členov posádky.
Americká armáda v posledných mesiacoch zvýšila počet lietadiel a ozbrojených dronov operujúcich zo základní v Salvádore a Portoriku, čo zrýchlilo tempo útokov. V decembri ich bolo 14, pričom od apríla do mája dochádzalo k útokom takmer každé tri dni.
USA zverejňujú o útokoch na sociálnych sieťach len krátke videá nízkej kvality, bez ďalších detailov o operáciách. Rybári v regióne hovoria, že žijú v strachu a mnohí sa prepadli do chudoby po tom, čo prestali loviť ryby.
