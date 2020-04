Údolie v Janove je znova premostené

Janov 28. apríla (TASR) – Po 620 dňoch, ktoré uplynuli od 14. augusta 2018, keď sa v Janove zrútil Morandiho most, pričom zahynulo 43 ľudí, v utorok dokončili aj posledný úsek mostovej časti nového viaduktu a údolie je znova premostené.



Ako informoval spravodajský portál Il Fatto Quotidiano, 28. apríl mal byť pre Janov dňom osláv úspešného zavŕšenia hrubej stavby, ale pre núdzový stav v dôsledku epidémie choroby COVID-19 sa miestne úrady rozhodli usporiadať len skromný inauguračný obrad.



"Most ešte nie je dokončený, ale dnes oslavujeme opätovné prepojenie oboch častí údolia. Dnes tento pás ocele konečne spája západnú a východnú časť údolia rieky Polcevera," uviedol janovský primátor a hlavný komisár pre rekonštrukciu mosta Marco Bucci počas spúšťania poslednej časti oceľovej konštrukcie nového viaduktu. Zdôraznil, že "43 obetí (nešťastia) si budeme pamätať navždy".



Prítomní boli aj predseda talianskej vlády Giuseppe Conte, ministerka pre infraštruktúru Paola De Micheliová, komisár pre mimoriadne situácie Giovanni Toti a predstavitelia viacerých firiem podieľajúcich sa na stavbe.



Architekt Renzo Piano na slávnostnom akte chýbal, pretože žije v Paríži, kde aj vznikol projekt nového viaduktu, ktorý Janovu daroval. Nechal sa však počuť, že dnešný deň je oslavou práce, ktorá bola síce dokončená s veľkou hrdosťou, ale zrodila sa z tragédie. Zdôraznil, že takéto veci sa už v Taliansku "nesmú diať".



Rýchle dokončenie hrubej stavby viaduktu by podľa Piana nemalo byť považované za zázrak, ale "za čosi normálne". "Ak sú ľudia kompetentní, ide to. Taliansko je plné schopných ľudí. Nepotrebujeme zázraky. Tento most je príkladom, že keď sa v Taliansku chce, tak to ide," povedal Piano.



Primátor Bucci po príchode na stavenisko uviedol, že prvé auto by po novom viadukte mohlo prejsť do konca júla. Dodal, že návrhy na jeho meno poslalo mnoho detí z celého Talianska. Rozhodne sa o nich do konca mája.



Morandiho viadukt sa zrútil 14. augusta 2018, pričom z výšky 45 metrov sa do údolia spadli desiatky osobných a nákladných áut.



Na pamiatku obetí Piano vo svojom projekte počítal s rozmiestnením 43 lámp v stredovom deliacom páse. Celá stavba má podľa Piana - rodáka z Janova - pripomínať loď a evokovať tak slávnu moreplaveckú históriu tohto prístavného mesta.