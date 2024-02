Udot: Chyby v Nadeždinových hárkoch súvisia s digitalizáciou

Moskva/Praha 6. februára (TASR) - Ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) preložila zasadnutie, na ktorom mala rozhodnúť o registrácii Borisa Nadeždina a Sergeja Malinkoviča ako kandidátov do marcových prezidentských volieb. Pôvodne sa toto zasadnutie malo konať v stredu, bolo však preložené na štvrtok. Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) o tom v utorok informovala predsedníčka ÚVK Ella Pamfilovová.



Na stretnutí s novinármi Pamfilovová vyhlásila, že ÚVK týmto odkladom prejavila dobrú vôľu a vyšla v ústrety potenciálnym kandidátom.



ÚVK v pondelok oznámila, že Nadeždin i Malinkovič majú na podpisových hárkoch na podporu svojej kandidatúry viac ako 15 percent spochybniteľných podpisov. Zákon ich pritom pripúšťa len päť percent, inak registrácia kandidatúry nie je možná.



V súvislosti so zisteniami ÚVK Nadeždin požiadal o odklad zasadnutia ÚVK o jeho registrácii, aby jeho tím mal čas analyzovať zistenia ÚVK o overovaní "jeho" podpisov a prípadne aj podať námietky.



V utorok sa objavili správy, že prinajmenšom niektoré z podpisov zozbieraných prezidentským kandidátom Nadeždinom odmietla ÚVK pre ich nekvalitnú digitalizáciu.



Podľa RFE/RL to potvrdil aj expert na voľby Roman Udot, ktorý sa s výsledkami auditu ÚVK oboznámil.



Udot na sociálnych sieťach zverejnil fotografie, o ktorých tvrdí, že je na nich vidieť chyby v digitalizácii podpisových hárkov.



RFE/RL objasnila, že ÚVK pri kontrole podpisových hárkov tieto odovzdané vlastnoručné podpisy voličov digitalizuje a pri následnom porovnaní odmietne tie, ktoré nezodpovedajú podpisu toho-ktoeého občana v databáze ruského ministerstva vnútra.



Podľa Udota po digitalizácii odmietla ÚVK okrem iného podpisy z "Rostova na Dome" - v skutočnosti ide o mesto "Rostov na Done" (v slovenčine Rostov nad Donom), ktoré je pritom pri originálnom vlastnoručnom podpise napísané správne.



Za neplatné boli vyhlásené napr. aj podpisy podporovateľov z "Mjakovskej" ulice - správne má byť Majakovského; či skomolené otcovské mená "Boorisovič" a "Alexandrovmč" - aj v tomto prípade Udot tvrdí, že tieto chyby vznikli pri digitalizácii.



Udot naznačuje, že ide buď o chyby alebo "zámernú sabotáž" zo strany ÚVK, doplnila RFE/RL.



Nateraz sú ako kandidáti prezidentských volieb v Rusku zaregistrovaní štyria uchádzači, medzi nimi je aj súčasný prezident Vladimir Putin.



Kampaň na zbieranie podpisov pre Nadeždina vzbudila v Rusku nebývalú pozornosť a záujem veľkej časti občanov, pretože ako jediný zo všetkých kandidátov sa otvorene vyslovil za ukončenie vojny na Ukrajine.



Hlasovanie v ruských prezidentských voľbách sa bude konať od 15. do 17. marca 2024. Nezávislí pozorovatelia a experti hodnotia voľby v Rusku ako neslobodné a nespravodlivé. Úrady pravidelne zasahujú do volebného procesu, komplikujú opozícii kampaň i účasť vo voľbách, vytvárajú výhody pre provládnych kandidátov a v niektorých prípadoch dochádza aj k priamemu falšovaniu hlasovania.