Udrel policajta počas nepokojov v Británií, čakajú ho 3 roky väzenia

Londýn 7. augusta (TASR) - Britského občana v stredu súd v Liverpoole odsúdil na tri roky väzenia za násilnosti počas minulotýždňových protimoslimských demonštrácií. Tie vyvolalo zabitie troch dievčat v Southporte na severozápade Anglicka a následné šírenie dezinformácií o útočníkovi. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Ide o jeden z prvých rozsudkov v súvislosti s vlnou násilia, ktorá sa rozšírila po celom Spojenom kráľovstve. Odsúdený 59-ročný Derek Drummond počas protestov udrel policajta. "Skutočný a kolektívny smútok obyvateľov Southportu bol v skutočnosti unesený týmto bezcitným správaním," povedal sudca Andrew Menary.



Ďalší muž, 29-ročný Declan Geiran, si odpyká 30 mesiacov za mrežami za násilné výtržnosti a podpaľačstvo z 3. augusta v centre Liverpoolu. Liama Rileyho odsúdili do väzenia na 20 mesiacov za násilné výtržnosti a rasovo motivované porušenie verejného poriadku.



Minulý týždeň vypukli v Anglicku nepokoje po tom, čo boli v pondelok (29. júla) v Southporte smrteľne dobodané tri dievčatá. O údajnom útočníkovi, 17-ročnom mladíkovi, sa začalo na sociálnych sieťach šíriť mnoho dezinformácií o jeho pôvode a náboženstve, čo oživilo napäté vzťahy časti väčšinovej verejnosti voči cudzincom.



Podľa stanice Sky News bolo zadržaných niekoľko stoviek ľudí a zranených viacero policajtov. Premiér Keir Starmer sa opätovne snažil ubezpečiť občanov o krokoch polície a vlády proti násilnostiam. Po zasadnutí vlády uviedol, že "99,9 percent ľudí v celej krajine si želá, aby ich ulice boli bezpečné a aby sa vo svojich komunitách cítili bezpečne, a my podnikneme všetky potrebné kroky na ukončenie výtržností." V pondelok britský premiér vyhlásil, že jeho absolútnou prioritou je ukončiť nepokoje.



Stanica Sky News v utorok informovala, že prvá skupina osôb zapojených do najnásilnejších nepokojov v Británii za posledné desaťročie sa už postavila pred súd. Bol medzi nimi aj 14-ročný chlapec.