V Ugande zahynuli dvaja ľudia, dôvodom je dvojitý útok

Kampala 16. novembra (TASR) - Dva výbuchy v centre ugandského hlavného mesta Kampala zabili v utorok najmenej dvoch ľudí a zhorelo pri nich viacero áut. Informovala o tom miestna televízia NTV Uganda, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra Reuters.



Televízna stanica uviedla, že "množstvo" ľudí utrpelo zranenia a výbuchy boli dva – jeden veľmi blízko parlamentu a jeden neďaleko centrálnej policajnej stanice. Parlament evakuovali, dodala NTV.



Reportér televízie povedal, že videl dve telá. Príčina výbuchov zatiaľ nie je známa.



"Záchranári vrátane členov Červeného kríža používajú hasiace prístroje na uhasenie požiaru na Parlamentnej ulici," dodala televízia na Twitteri.



Ugandskí vojaci v rámci mierových jednotiek Africkej únie (AÚ) bojujú v Somálsku proti islamským povstalcom z hnutia aš-Šabáb, napojeným na teroristickú sieť al-Káida. Aš-Šabáb sa za to Ugande mstí a podnikol tam už niekoľko krvavých bombových útokov.



Minulý mesiac sa prvýkrát k zodpovednosti za výbuch v Ugande prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Bomba naplnená črepinami zabila čašníčku v reštaurácii.



Ugandská polícia takisto minulý mesiac oznámila, že samovražedný bombový útočník vyhodil do vzduchu autobus, pričom on sám zahynul a zranil ďalších ľudí.