Uganda hlási dva nové prípady eboly
Centrom nákazy je hraničná provincia Ituri v susednej Konžskej demokratickej republike (KDR).
Autor TASR
Kampala 25. mája (TASR) - Uganda v pondelok potvrdila dva nové prípady eboly, čím sa dosiaľ známy počet nakazených v tejto východoafrickej krajine od 15. mája zvýšil na sedem. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Dva nové potvrdené prípady sú ugandskí zdravotnícki pracovníci v súkromnom zariadení v Kampale. Obaja pacienti boli prijatí na liečebné oddelenie a je im poskytovaná starostlivosť,“ uviedlo ugandské ministerstvo zdravotníctva.
Úrady v Ugande v sobotu potvrdili tri nové prípady eboly. Centrom nákazy je hraničná provincia Ituri v susednej Konžskej demokratickej republike (KDR).
Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v nedeľu uviedol, že v súvislosti s vypuknutím nákazy bolo doteraz hlásených viac ako 900 podozrivých prípadov vrátane 101 potvrdených.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou smrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa priamym kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov vírusu.
