< sekcia Zahraničie
Uganda je už bez eboly, v susednej KDR počet nakazených presiahol 3200
Epidémia v KDR, ktorá sa sústreďuje v provincii Ituri na východe krajiny, bola vyhlásená 15. mája.
Autor TASR
Kinshasa/Kampala 28. júla (TASR) - Uganda v utorok vyhlásila koniec najnovšej epidémie infekčného ochorenia ebola, ktorému podľahli dvaja z 20 evidovaných nakazených. V susednej Konžskej demokratickej republike (KDR) však počet potvrdených prípadov eboly dosiahol už 3262, informovali agentúry AFP a AP, píše TASR. Ministerstvo zdravotníctva KDR zároveň potvrdilo 1437 úmrtí na toto ochorenie.
Epidémia v KDR, ktorá sa sústreďuje v provincii Ituri na východe krajiny, bola vyhlásená 15. mája. Množstvo potvrdených prípadov sa už takmer vyrovnalo celkovému počtu nakazených počas epidémie v KDR a Ugande v rokoch 2018 až 2020, keď chorobe podľahlo viac ako 2220 z celkovo viac než 3400 infikovaných.
„Je alarmujúce, že len za desať týždňov sme sa dostali na takmer rovnaký počet prípadov, aký bol zaznamenaný počas takmer dva roky trvajúcej epidémie,“ upozornil Onesphore Bangenza, ktorý vedie tím humanitárnej organizácie Mercy Corps v Bunii, hlavnom meste provincie Ituri. Podľa jeho slov sa vírus šíri rýchlejšie, než ho dokážu zdravotnícke úrady trasovať.
Situáciu komplikujú aj násilnosti povstalcov na východe KDR a štrajk zdravotníkov, ktorí protestujú proti nevyplácaniu miezd. Niektoré komunity v postihnutých oblastiach sú podľa obyvateľov v posledných dňoch pre bezpečnostné riziká nedostupné alebo sa odtiaľ humanitárni pracovníci stiahli.
Sledovanie šírenia nákazy sťažuje aj vysídľovanie obyvateľov v dôsledku ozbrojeného konfliktu. Zdravotníci navyše stále neidentifikovali prvého nakazeného človeka, od ktorého sa epidémia začala šíriť, doplnila AP.
Súčasná epidémia je podľa AP výnimočná aj tým, že ju spôsobuje vírus Bundibugyo, proti ktorému v súčasnosti neexistuje schválená vakcína ani liečba.
Napriek problémom a počiatočnej nedôvere medzi miestnymi komunitami a zdravotníkmi sa podľa AP v KDR objavujú aj náznaky zlepšenia situácie. Obyvatelia niektorých oblastí, ktorí v minulosti útočili na liečebné centrá, teraz vyjadrujú ochotu spolupracovať pri zastavení šírenia ochorenia.
Epidémia v KDR, ktorá sa sústreďuje v provincii Ituri na východe krajiny, bola vyhlásená 15. mája. Množstvo potvrdených prípadov sa už takmer vyrovnalo celkovému počtu nakazených počas epidémie v KDR a Ugande v rokoch 2018 až 2020, keď chorobe podľahlo viac ako 2220 z celkovo viac než 3400 infikovaných.
„Je alarmujúce, že len za desať týždňov sme sa dostali na takmer rovnaký počet prípadov, aký bol zaznamenaný počas takmer dva roky trvajúcej epidémie,“ upozornil Onesphore Bangenza, ktorý vedie tím humanitárnej organizácie Mercy Corps v Bunii, hlavnom meste provincie Ituri. Podľa jeho slov sa vírus šíri rýchlejšie, než ho dokážu zdravotnícke úrady trasovať.
Situáciu komplikujú aj násilnosti povstalcov na východe KDR a štrajk zdravotníkov, ktorí protestujú proti nevyplácaniu miezd. Niektoré komunity v postihnutých oblastiach sú podľa obyvateľov v posledných dňoch pre bezpečnostné riziká nedostupné alebo sa odtiaľ humanitárni pracovníci stiahli.
Sledovanie šírenia nákazy sťažuje aj vysídľovanie obyvateľov v dôsledku ozbrojeného konfliktu. Zdravotníci navyše stále neidentifikovali prvého nakazeného človeka, od ktorého sa epidémia začala šíriť, doplnila AP.
Súčasná epidémia je podľa AP výnimočná aj tým, že ju spôsobuje vírus Bundibugyo, proti ktorému v súčasnosti neexistuje schválená vakcína ani liečba.
Napriek problémom a počiatočnej nedôvere medzi miestnymi komunitami a zdravotníkmi sa podľa AP v KDR objavujú aj náznaky zlepšenia situácie. Obyvatelia niektorých oblastí, ktorí v minulosti útočili na liečebné centrá, teraz vyjadrujú ochotu spolupracovať pri zastavení šírenia ochorenia.