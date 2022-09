Nová epidémia eboly v Ugande si vyžiadala už štyri obete

Kampala 23. septembra (TASR) - V Ugande, kde začiatkom tohto týždňa vyhlásili epidémiu eboly, zaznamenali už štyri úmrtia na toto nákazlivé vírusové ochorenie. V piatok to uviedlo ugandské ministerstvo zdravotníctva. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Celkovo bolo potvrdených 11 prípadov nákazy vírusom eboly, pričom za uplynulých 24 hodín pribudli štyria noví pacienti. Nebolo bezprostredne známe, či 11 nakazených zahŕňa i štyri osoby, ktoré ochoreniu podľahli.



Prvé úmrtie na ebolu od roku 2019 bolo v Ugande hlásené v utorok. Rezort zdravotníctva tiež uviedol, že jeho zásahové tímy hľadajú blízke kontakty nakazených pacientov.



Miestne úrady vyhlásili epidémiu v okrese Mubende v utorok, keď tam ebole podľahol 24-ročný muž. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) neskôr ozrejmila, že pacient mal pozitívny test na pomerne zriedkavý sudánsky variant vírusu eboly.



Ebola je vírusová krvácavá horúčka s úmrtnosťou až 90 percent. Prvýkrát ju identifikovali v roku 1976 v Konžskej demokratickej republike (vtedajšom Zaire). Názov dostala podľa jednej z tamojších riek. Vírus, ktorého pôvodcom sú netopiere, odvtedy vyvolal v Afrike sériu epidémií s približne 15.000 obeťami.



Prvotné symptómy eboly môžu pripomínať chrípku. Vírus eboly spôsobuje horúčky a potom vnútorné a vonkajšie krvácanie, neskôr začínajú zlyhávať vnútorné orgány. Prenáša sa krvou, sekrétmi a telesnými tekutinami. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich vyliečení.