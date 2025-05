Uganda „pozastavuje“ vojenskú spoluprácu s Nemeckom

Nairobi 25. mája (TASR) - Uganda v nedeľu oznámila, že „pozastavila“ všetky formy vojenskej spolupráce s Nemeckom, pretože jeho veľvyslanec Mathias Schauer sa údajne „zapája do podvratných aktivít“ v tejto východoafrickej krajine, informovala agentúra AFP.



Táto eskalácia nasleduje po vyhlásení armády z piatka, v ktorom sa tvrdilo, že niektoré európske diplomatické misie podporovali „negatívne a zradcovské skupiny“ stojace proti vláde. V súvislosti s tým sa spomínal aj veľvyslanec Schauer.



Hovorca ugandskej armády Chris Magezi v statuse na sieti X spresnil, že pozastavenie vojenskej spolupráce s Nemeckom „zostane v platnosti až do úplného vyriešenia otázky zapojenia veľvyslanca do nepriateľských pseudopoliticko-vojenských síl pôsobiacich v krajine proti ugandskej vláde“.



Nemecké veľvyslanectvo v Ugande sa verejne nevyjadrilo, doplnila AFP. Schauer pôsobí ako veľvyslanec Nemecka v Ugande od roku 2020.



V tejto fáze nie je jasné, aký vplyv by mohol mať krok ugandskej vlády na pozastavenie vojenskej spolupráce.



Nemecko a Uganda majú dlhodobé väzby a nemecké veľvyslanectvo na svojej webovej stránke charakterizuje vzájomný vzťah ako plný „stability a dôvery“. Podľa nemeckého veľvyslanectva dosiahol bilaterálny obchod medzi týmito dvoma krajinami v minulom roku hodnotu približne 335 miliónov dolárov, pričom Uganda dovážala najmä „stroje a chemické výrobky“.



K zhoršeniu vzťahov s Nemeckom dochádza súčasne v čase, keď Uganda čelí rastúcej kritike medzinárodného spoločenstva za opatrenia, ktoré poškodzujú ugandskú opozíciu. Podľa skupín pre ľudské práva sa táto eskalácia stupňuje aj v súvislosti s prezidentskými voľbami, ktoré by sa mali konať v nasledujúcich siedmich mesiacoch.



AFP pripomenula prípady, keď sa najstarší syn súčasného prezidenta Yoweriho Museveniho a „zjavný dedič trónu“ Muhoozi Kainerugaba vyhrážal opozičným politikom a nedávno tvrdil, že uniesol bodyguarda lídra opozície Bobiho Winea a že ho mučí vo svojej pivnici.



Miestne médiá informovali o nedávnom stretnutí medzi európskymi diplomatmi vrátane Schauera a bratom prezidenta Yoweriho Museveniho. Počas stretnutia Schauer údajne kritizoval príspevky na sociálnych sieťach - často provokatívne -, ktoré Kainerugaba, ktorý je zároveň veliteľom ugandskej armády, často zverejňuje.



Muhoozi Kainerugaba je kľúčovou postavou v súčasnej politike Ugandy, s ambíciami pokračovať v dynastickej vláde po svojom otcovi. Jeho blesková vojenská kariéra, politické aktivity a kontroverzné správanie a vyjadrenia pútajú pozornosť v Ugande aj v zahraničí.